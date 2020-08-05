В Пресненском суде началось слушанье дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов утром 5 августа был доставлен в Пресненский суд Москвы на первое заседание по существу дела о ДТП, сообщает РБК. На заседании присутствует адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.

Согласно решению суда, дело Ефремова будет слушаться в ежедневном режиме. Ожидается, что в ходе заседания суть обвинения актеру будет представлено прокурором, после этого свое отношение к произошедшему должны высказать актер и его защита.

Михаилу Ефремову предъявляется обвинение в нарушении правил дорожного движения, которые привели по неосторожности к гибели человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 июня на Смоленской площади, когда автомобиль Ефремова врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице им. Склифосовского от полученных травм. В тот же вечер экспертиза показала наличие в крови у актера алкоголя и следы наркотических веществ.

Суд поместил актера под домашний арест, затем его продлили до 22 января 2021 года.