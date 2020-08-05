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В России запустили серийное производство пистолетов «Удав»

Москва, 05.08.2020

В России запустили серийное производство пистолетов «Удав». Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в «Ростехе», оружие будет выпускать Центральный НИИ точного машиностроения (АО «ЦНИИточмаш»).

При этом отмечается, что уже получен заказ на первую серийную партию. По мнению генерального директора «ЦНИИточмаш» Альберта Бакова, характеристики и эргономику «Удава» оценят по достоинству не только в армии и других силовых ведомствах страны, но также любители практической стрельбы.

Наша справка

«Удав» – перспективный российский пистолет с курковым ударно-спусковым механизмом двойного действия и автоматической затворной задержкой. Создан для замены пистолета Макарова. Впервые был презентован в 2016 году. Разработан АО «ЦНИИточмаш» госкорпорации «Ростех».

В 2018 году «Удав» прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Для стрельбы из пистолета «Удав» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм, в том числе бронебойные и повышенного останавливающего действия.

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