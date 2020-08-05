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Вирусолог подсчитал, когда в Россию придет вторая волна коронавируса

Москва, 05.08.2020
  • Вирусолог подсчитал, когда в Россию придет вторая волна коронавируса

ТАСС

Вторая волна коронавирусной инфекции может придти в Россию в октябре-ноябре, считает профессор Анатолий Альтштейн. Мнением он поделился в интервью с газетой «Комсомольская правда».

Он уточнил, что у нового коронавируса сезонность выражена не так ярко, как на это рассчитывали эксперты, именно поэтому все надежды на то, что вирус «угомонится» с наступлением жаркой погоды, как это происходит с сезонными вирусами, не оправдались.

«Мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — рассказал Альтштейн. Он считает, что вирус постепенно будет терять свою силу, и летальность от него будет снижаться, но, тем не менее, призвал готовиться ко второй волне. Вирусолог также рассказал, что существует теория, согласно которой вирус приспосабливается  к человеческой популяции, поскольку ему не выгодно «убивать своего хозяина».

«Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой, и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам», - рассказал врач.

За последние 24 часа в России выявлено 5 204 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране зарегистрировано 866 627 случаев коронавируса. Суточный прирост составил 0,6%. Летальных исходов зарегистрировано 139, в общей сложности число безвозвратных потерь составляет 14 490. Выздоровели за сутки 7 555 человек, всего вылечившихся 669 026. Число активных больных на данный момент времени составляет 183 111 пациентов.

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