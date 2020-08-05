Врач из Израиля не советует поспешно прививать людей от коронавируса

Не стоит поспешно внедрять повсеместную вакцинацию от коронавируса, считает израильский иммунолог профессор Яков Беркун. Мнением он поделился в интервью с агентством РИА «Новости».

Медик считает, что прежде, чем внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей. Это необходимо для получения уверенности в безопасности и эффективности препарата.

По мнению Беркуна, рисковать с прививкой нельзя, поскольку она делается здоровым людям. В этой связи, по мнению врача, необходима третья фаза испытаний. Он уточнил, что первые прививки здоровым людям были сделаны только в марте, то есть период наблюдения за ними составляет три-четыре месяца, что, по мнению специалиста, недостаточно.

Третья фаза испытания включает в себя вакцинацию детей, больных и людей с фоновыми заболеваниями, добавил специалист. Он уверен, что если поспешить с прививочной кампанией, то любая неудача станет поводом для роста антипрививочных настроений и движений в обществе.

В России за последние 24 часа в России выявлено 5 204 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране зарегистрировано 866 627 случаев коронавируса. Суточный прирост составил 0,6%. Летальных исходов зарегистрировано 139, в общей сложности число безвозвратных потерь составляет 14 490. Выздоровели за сутки 7 555 человек, всего вылечившихся 669 026. Число активных больных на данный момент времени составляет 183 111 пациентов.