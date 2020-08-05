Вторая волна коронакризиса глазами инвестора

Вторая волна кризиса – одна из наиболее часто звучащих фраз в последнее время. Многие экономисты наперебой предупреждают о ее приближении, а также о том, что уже осенью экономические проблемы обострятся с новой силой.

Все эти прогнозы, конечно же, основываются на увеличении числа случаев заболевания коронавирусом и вытекающих из этого последствиях – повторных ограничительных мерах и так далее.

На самом же деле ситуация в мире выглядит несколько иначе. Не было никакой первой волны, были ограничительные меры для экономики, которые спровоцировали колоссальный кризис, вынудив многие компании просто прекратить свое существование, проще говоря, объявить о банкротстве, а потребителей сидеть дома.

Чтобы понять и оценить последствия всего этого, должно было пройти время, появиться статистические данные. На минувшей неделе, например, мы получили цифры по темпам роста ВВП в еврозоне и США, которые и показали реальную картину – спад оказался едва ли не рекордным. Далеко не для всех это стало сюрпризом.

Дело в том, что весной заставить поверить в позитивный исход многих ставила динамика на финансовый рынках, стоимость активов демонстрировала бурный рост. Однако не стоит забывать, что на рынках работают спекулянты, и на тот момент они просто отыгрывали идею быстрого восстановления, объясняя это огромным количеством денег, которые были напечатаны крупнейшими центробанками мира.

Но эйфория продлилась недолго – буквально пару месяцев – на этом игра была сделана. Дальнейший рост индексов на биржах США обеспечивали акции узкого круга компаний, которые не пострадали от кризиса – это представители высокотехнологичного сектора.

Акции же компаний других секторов в большинстве своем показали максимумы еще в мае, после чего началась стагнация. Профессиональные участники рынка не видят смысла держать их в своих портфелях, ведь вероятность того, что в обозримом будущем они не покажут рост прибыли и будут платить дивиденды не слишком высока.

«Не нужно далеко ходить. Все это мы видим и на нашем российском рынке. По большому счету, ралли закончилось еще в мае. Многие акции показали максимумы и залегли в боковик. А после того, как закрылись дивидендные отсечки, бумаги начали плавно сползать вниз. Сейчас они в своем подавляющем большинстве никому не интересны. Кроме, пожалуй, Сбербанка, который показал хороший отчет и решил выплатить большие дивиденды. Вот Сбербанк и помогает российским индексам удерживаться на текущих уровнях. А другие “голубые фишки”: Лукойл, “Газпром” и “Роснефть” вообще не подают признаков жизни. Это все объясняется очень просто. Никто на данном этапе просто не понимает, что будет в будущем, будут ли эти компании хорошо зарабатывать и делиться с акционерами или нет», - поделился своим мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Сейчас уже очевидно, что мировая экономика находится в глубоком кризисе, и быстрого восстановления не будет, во всяком случае, пока нет таких предпосылок.

Наиболее наглядно все это можно наблюдать на рынках стран, где ситуация с коронавирусом далека от идеальной.

Так, например, в Индии – стране с огромным населением – число госпитализированных с COVID-19 растет и уже шесть дней подряд превышает 50 тысяч человек. Трейдеры реагируют на эти цифры вполне однозначно – с конца прошлой недели индекс NIFTY 50 упал на 4%.

Индия вышла не третье место по числу зараженных после США и Бразилии, и желающих покупать инвесторов становится все меньше.

Схожая ситуация наблюдается на фондовом рынке Испании. Инвесторы все больше опасаются новых ограничительных мер для экономики, да и последние макроэкономические данные оказались хуже ожиданий. Как результат, за последние девять торговых сессии индекс IBEX 25 потерял около 11%.

«Конечно, инвесторам есть чего опасаться. Новые случаи введения карантина уже не являются чьими-то фантазиями. Буквально недавно Великобритания ввела карантин для всех прибывающих из Испании. Вполне возможно, это не единичный случай, другие страны могут последовать примеру британцев. Все это будет оказывать негативное влияние на туристическую отрасль, которая для испанской экономики крайне важна. Так что продажи на фондовом рынке выглядят вполне логично», - сказал Стремоухов.

Впрочем, мировая экономика скорее стоит на пороге неизвестности. Сейчас никто не может точно сказать, как будут развиваться события. Нельзя исключать и того, что деловая активность восстановится, не взирая на вирус.

Так, по данным модели прогнозирования Федерального резервного банка Атланты, ВВП США в третьем квартале по сравнению с предыдущим покажет рост почти на 20%, то есть на данный момент эта модель, учитывающая различные макроэкономические показатели, фиксирует уверенное восстановление, так что выход из кризиса может быть и не таким далеким, как кажется.