Инвестиционный фонд накопил больше золота, чем многие центробанки

Похоже, инвесторы нашли ответ на самый насущный сейчас вопрос: куда вкладывать деньги? Они энергично покупают золото. В результате золотой лихорадки цена золота превысила 2 тыс. долларов за унцию. Фонд Gold Shares (GLD), созданный в 2004 году, является самым крупным «золотым» биржевым инвестиционным фондом (ETF) и наиболее популярным у инвесторов. У него сейчас больше драгоценного желтого металла, чем у центробанков таких стран, как Япония, Великобритания и Индия. 1258 тонн золота GLD лежат в подвалах банка HSBC в Лондоне. Это четверть всего золота, хранящегося в Форт Ноксе. Объем золота фонда сопоставим со всем золотым запасом Китая, составляющим, по данным Всемирного золотого совета (WGC), 1948 тонн.

О золотой лихорадке и популярности GLD нагляднее всего говорят цифры: только в понедельник и вторник на этой неделе его золотые запасы увеличились на 15 тонн.

Фонд GLD является партнерским проектом между большим бостонским банком State Street и WGC. Стоимость его золотых активов сейчас превысила 80 миллиардов долларов, а тройской унции золота впервые превысила 2 тысячи долларов.

Золото всегда считалось самым надежным средством хранения денег при стремительно растущих ценах.

«В 2016-19 годах золото следовало по пятам за снижением глобальных долгосрочных ключевых ставок,- говорится в аналитической записке банка Wells Fargo, авторы которой называют золото «хамелеоном».- В начале 2020 года на базе страхов коронавируса и напряженной работы печатного станка, печатающего деньги, началось золотое ралли. Недавно золото запрыгнуло на «долларовый поезд». При цене унции золота выше 1900 долларов доллар стал одной из самых слабых валют на планете».

GLD владеет настоящими, а не виртуальными золотыми слитками. Он - один из первых ETF, базирующихся не на биржевых индексах, а на сырье и полезных ископаемых. Стоимость его акций в целом следует за стоимостью унции золота и составляет приблизительно десятую ее часть. В отличие от ETF, работающих с биржевыми индексами, GLD берет с инвесторов не 0,095% в год, а 0,4%.

Растущая в последнее время популярность золота у инвесторов превратила GLD в один из лидеров среди биржевых инвестиционных фондов. Его доходы сейчас превзошли даже доходы SPDR, созданного в 1993 году и следующего за индексом S&P 500, который сами инвесторы часто называют «Паук».