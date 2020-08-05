Вход/Регистрация Подписка

Инвестиционный фонд накопил больше золота, чем многие центробанки

Москва, 05.08.2020

Похоже, инвесторы нашли ответ на самый насущный сейчас вопрос: куда вкладывать деньги? Они энергично покупают золото. В результате золотой лихорадки цена золота превысила 2 тыс. долларов за унцию. Фонд Gold Shares (GLD), созданный в 2004 году, является самым крупным «золотым» биржевым инвестиционным фондом (ETF) и наиболее популярным у инвесторов. У него сейчас больше драгоценного желтого металла, чем у центробанков таких стран, как Япония, Великобритания и Индия. 1258 тонн золота GLD лежат в подвалах банка HSBC в Лондоне. Это четверть всего золота, хранящегося в Форт Ноксе. Объем золота фонда сопоставим со всем золотым запасом Китая, составляющим, по данным Всемирного золотого совета (WGC), 1948 тонн.

О золотой лихорадке и популярности GLD нагляднее всего говорят цифры: только в понедельник и вторник на этой неделе его золотые запасы увеличились на 15 тонн.

Фонд GLD является партнерским проектом между большим бостонским банком State Street и WGC. Стоимость его золотых активов сейчас превысила 80 миллиардов долларов, а тройской унции золота впервые превысила 2 тысячи долларов.

Золото всегда считалось самым надежным средством хранения денег при стремительно растущих ценах.

«В 2016-19 годах золото следовало по пятам за снижением глобальных долгосрочных ключевых ставок,- говорится в аналитической записке банка Wells Fargo, авторы которой называют золото «хамелеоном».- В начале 2020 года на базе страхов коронавируса и напряженной работы печатного станка, печатающего деньги, началось золотое ралли. Недавно золото запрыгнуло на «долларовый поезд». При цене унции золота выше 1900 долларов доллар стал одной из самых слабых валют на планете».

GLD владеет настоящими, а не виртуальными золотыми слитками. Он - один из первых ETF, базирующихся не на биржевых индексах, а на сырье и полезных ископаемых. Стоимость его акций в целом следует за стоимостью унции золота и составляет приблизительно десятую ее часть. В отличие от ETF, работающих с биржевыми индексами, GLD берет с инвесторов не 0,095% в год, а 0,4%.

Растущая в последнее время популярность золота у инвесторов превратила GLD в один из лидеров среди биржевых инвестиционных фондов. Его доходы сейчас превзошли даже доходы SPDR, созданного в 1993 году и следующего за индексом S&P 500, который сами инвесторы часто называют «Паук».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
  3. Правительство снимет лекарственную зависимость
    Перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России, будет расширен. Количество наименований вырастет почти вчетверо. Но как будет выглядеть это расширение не на бумаге, а в реальной жизни?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама