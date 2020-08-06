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Акции дня: Золотое ралли перенял «Селигдар»

Москва, 06.08.2020

После ралли накануне, российский рынок взял паузу в росте. В противовес общей динамике росли бумаги золотодобывающей компании «Селигдар». По итогам сессии акции золторудной компании выросли на 14,6% до 47 рублей за бумагу. Игроки расхватывают как горячие пирожки все что связано с золотом. И «Селигдар» не стал исключением. С октября 2019 года акции компании выросли почти в 5 раз, на фоне золотой лихорадки на мировых биржах. Цена на золото стабильно закрепилась выше 2000 долл за тройскую унцию, и многие золотодобытчики получают сверхприбыль. 

Кроме того «Селигдар» ударно отчитался за работу  в I полугодии 2020 года, когда он нарастил производство золота на 10%, до 2 095 кг, олова на 16%, до 1 162 тонн, выручка увеличилась на 40%, до 9,7 млрд рублей. Выручка от реализации золота компаниями холдинга в 1 полугодии выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,5 млрд рублей. Средняя цена реализации золота увеличилась на 34%.Выручка от реализации олова и вольфрама в 1 полугодии составила 1,2 млрд рублей, на 17% больше, чем годом ранее.

Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии в четверг просел на 0,28% до 2984,35 пункта, индекс РТС - на 1,16% до 1280,23 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:50 мск  составила 45,38 доллара за баррель (+0,46%). Российская валюта тем не менее сдавала позиции – 73,4 рубля за доллар.

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