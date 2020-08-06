Антикризисный value

Финансовая система России сегодня достаточно сильна для того, чтобы создать благоприятные условия бизнесу для выхода из кризиса. Такое мнение в интервью журналу «Компания» выразил председатель правления «БКС Банка» Дмитрий Пешнев-Подольский.

«Нужно понимать, что особенность этого кризиса в том, что он экономический, но не финансовый. С финансами как раз у нас все хорошо, спасибо Кудрину за то, что в тучные годы стал инициатором в своего рода контрцикличной финансовой политики. Они подготовили финансовую систему, в том числе и государственные финансы, у нас очень хороший торговый баланс, все очень строго с точки зрения бюджетного дефицита. Благодаря этому мы пришли к кризису очень здоровыми, и наша финансовая система может справиться с гораздо более серьезными расходами на меры поддержки, и увеличить ее в разы, а может быть и на порядок», - говорит он в своём интервью .

Приоритетными задачами эксперт видит расширение перечня пострадавших компаний до тех, выручка которых упала ниже 70% относительно прошлого года, а также прямое стимулирование потребительского спроса к пострадавшим отраслям.

Подтверждением правильности последнего тезиса стали вчерашние новости о резком росте московского рынка жилья. Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил о росте рынка жилой недвижимости на 15,2% относительно прошлого месяца. Программа по снижению ипотечных ставок - а в данном случае это и есть программа стимулирования потребительского спроса - сразу же дала свои результаты, о чем говорит 60% доля ипотечных сделок в общем объеме.

Целевая помощь девелоперам тоже даёт свои плоды - растут объёмы сдачи жилья в эксплуатацию. Всего за первое полугодие сдано 2,16 млрд метров. Участники рынка и эксперты считают, что на такие темпы роста сработало решение московского правительства не останавливать стройки на время пандемии, поддержка девелоперов в рамках комплекса антикризисных мер и в целом быстрое оживление экономики города после пандемии.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов обращает внимание на социальный аспект решений, выработанных в пандемию антикризисным штабом Владимира Ефимова. «Оперативная реакция властей выровняла ситуацию в важнейшем сегменте - строительстве жилья, который всегда был драйвером экономики. Когда эта отрасль в кризисной ситуации, то огромная масса людей страдает - те, кто покупал жилье, но не получает его вовремя, те, кто работает на стройках, и очень много сопутствующих отраслей. Это не просто сотни, а миллионы граждан. Поэтому очень важно, что вовремя принимались все меры по её поддержке. Иначе к проблеме сотен тысяч дольщиков, которые годами ждут своих квартир, могли бы добавиться и купившие жилье, но не получившие его в срок из пандемии», - подчеркнул он в ранее опубликованном комментарии.

Московский пакет антикризисных мер учёл не только интересы девелоперов. Оперативный штаб по экономике разработал программу поддержки бизнеса на 85 млрд рублей. Всего были приняты четыре пакета мер поддержки, из них порядка 35 миллиардов – это прямые меры поддержки: субсидирование процентных ставок и компенсация платежей по налогам для предприятий торговли. Таким образом, как известно, Москва обошла в антикризисном рейтинге все мировые столицы, о чем говорится в исследовании компании «Эрнст энд Янг».

Эксперты выражают единое мнение, что одним из решающих факторов в том, что помощь бизнесу в Москве была быстрой и целевой, стало рабочее взаимодействие с бизнесом в рамках антикризисного штаба. То, что Владимир Ефимов лично встречался с представителями бизнеса и деловых объединений, а также то, что был налажен рабочий канал обратной связи через единый информационный центр, позволило учесть реальные потребности бизнеса и среагировать на них должным образом.

Президент Московской Торгово-Промышленной Палаты Владимир Платонов, оценивая то, как выстраивался диалог города с бизнесом в пандемических реалиях, отмечал: «Сейчас руку на пульсе держат штаб по защите бизнеса, московский антикризисный штаб по экономическому развитию во главе с вице-мэром Владимиром Ефимовым. Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и общественные институты помогают доводить важную информацию до органов власти. Совместная работа правительства Москвы и некоммерческих организаций создала условия для того, чтобы предприниматели не остались со своими проблемами один на один.»

Дмитрий Пешнев-Подольский считает, что власть готова к продолжению диалога с бизнесом. «Сейчас ни у кого уже не осталось иллюзий, что кризис пройдет и все будет по-старому. Не будет. И поэтому, как я уже говорил, речь сейчас идет не только о выживании, а ни много ни мало о построении фундамента для новой экономики города и трансформации традиционной экономики в инновационную. И, конечно, власти стоило бы спросить бизнес, что необходимо сделать для того, чтобы он смог работать и развиваться в этой самой экономике будущего. Собрать лучших представителей разных отраслей за одним столом, туда же посадить тех, кто принимает решения, — вот и получится та самая синергия, необходимость которой мы все хорошо осознаем. Тем более, что опыт такой у Москвы уже есть», - резюмирует он.