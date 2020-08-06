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Lufthansa: спрос на авиаперевозки не восстановится ранее 2024 года

Москва, 06.08.2020
#Авиация
#Экономика
  • Lufthansa: спрос на авиаперевозки не восстановится ранее 2024 года

dpa/picture-alliance

Еще никогда за 67-летнюю историю существования Lufthansa операционные убытки немецкой авиалинии не достигали такого высокого уровня - 1,7 млрд евро (2,02 млрд долларов), как во втором квартале 2020 года. Столь резкое падение доходов, подчеркивает Reuters, естественно, не могло не сказаться на прогнозах экономистов главной немецкой авиакомпании. Они считают, что спрос на путешествия по воздуху вернется к докризисному уровню не раньше 2024 года.

Из заявления Lufthansa следует, что она перевезла в апреле-июне текущего года на 96% меньше пассажиров, чем за тот же промежуток времени прошлого года. Такой обвал в пассажиропотоке привел к падению доходов во втором квартале на 80% до 1,9 млрд евро.

Несмотря на снижение расходов избежать крупных операционных убытков в размере 1,7 млрд евро немецкому авиаперевозчику не удалось. Для сравнения: во втором квартале 2019 года операционные убытки были почти в 2,5 раза меньше - 754 млн евро.

«Мы столкнулись с коллапсом глобальных воздушных перевозок пассажиров,- заявил генеральный директор Lufthansa Карстен Спор, кстати, бывший пилот.- Мы не ждем возвращения спроса к докризисному уровню раньше 2024 года».

Спор также добавил, что Lufthansa будет вынуждена провести «далеко идущую» реструктуризацию всей компании. 

В июле флагман немецкого авиапрома объявил о сокращении на 20% руководства компании и об увольнении 1000 работников административного аппарата. Положение Lufthansa осложняется необходимостью вернуть правительству ФРГ кредит в размере 9 млрд евро, полученный для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на 1 июля в Lufthansa работало 129400 человек. Компания заявила, что не исключает вынужденных увольнений в Германии ввиду негативных перемен на рынке и неудовлетворительных переговоров с профсоюзами.

Lufthansa планирует довести в третьем квартале короткие и среднемагистральные перевозки приблизительно до 40% от уровня третьего квартала прошлого года и почти до 20% перевозки на дальнемагистральных маршрутах. В четвертом квартале ожидается увеличение коротких и среднемагистральных перевозок до 55%, а дальнемагистральных – до 50%.

Air France-KLM, главный конкурент Lufthansa, тоже получил поддержку от государства. Положение фралгамана французкого авиапрома, похоже, лучше, чем у Lufthansa. Французская авиакомпания рассчитывает выйти на 2/3 мощности уже к концу этого года.

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