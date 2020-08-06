Билл Гейтс заявил, что мир ждет катастрофа хуже коронавируса

В будущем человечество может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся гораздо тяжелее, чем у пандемии COVID-19. Об этом основатель Microsoft Билл Гейтс написал в своем блоге.

Он также напомнил, что из-за эпидемии люди стали бояться выходить из дома, мир потряс кризис и большое количество смертей. Также эпидемия вызвала трудности, с которыми ранее людям сталкиваться не приходилось, добавил Гейтс.

«Всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису — изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», - поделился своим мнением Гейтс.

Ранее в интернете появлялось множество версий о причастности миллиардера Гейтса к созданию коронавируса, а также извлечению выгоды от разразившегося кризиса. В качестве подтверждения различные СМИ приводили в пример выдержки из выступления Гейтса в 2015 году, в ходе которого тот назвал появление вируса наибольшей угрозой для человечества. В свою очередь, сам Гейтс отвергает свою причастность к пандемии, отмечая, что «это так глупо и странно». Он также считает, что подобные теории заговора могут ухудшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поскольку люди не будут доверять кампаниям по вакцинации и откажутся от введения препарата.