Британская BP меняет стратегию и уходит от нефти и газа

BP представила новую десятилетнюю стратегию развития, в которой заявила о трансформации из Международной нефтяной компании в Интегрированную энергетическую компанию.

Пожалуй, самое неожиданное в ней то, что компания, входящая в пятерку мировых нефтегигантов, планирует до 2030 года сократить добычу углеводородов на 40% — с 2,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 2019 году до примерно 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Более того, компания прекращает инвестировать в новые нефтегазовые проекты по мере завершения уже реализуемых. Сворачиваются и вложения в геологоразведку в других странах.

На ускоренный разворот в сторону от нефти, как признает сама компания, значительно повлияла пандемия коронавируса, вследствие которой во всем мире значительно упал спрос на углеводороды. И, по мнению ее аналитиков, этот тренд – надолго. Руководство BP ожидает, что, усвоив уроки коронакризиса, страны, восстанавливая свои экономики, ускорят темпы перехода к энергосистеме с более низким уровнем выбросов углекислого газа. И это не только борьба с изменением климата, цель — добиться большей устойчивости экономики, снизив зависимость от стоимости углеводородов.

Новый приоритет BP — «зеленая энергетика», именно туда будут направлены основные капиталовложения.

«Мы считаем, что наша новая стратегия обеспечивает комплексный и последовательный подход к реализации наших чистых нулевых амбиций (речь идет о цели BP добиться нулевых выбросов вредных веществ в атмосферу к 2050 году — ред). Наступающее десятилетие имеет решающее значение для мира в борьбе с изменением климата, и для того, чтобы добиться необходимых изменений в глобальных энергетических системах, потребуются действия от всех», — приводятся в сообщении на сайте компании слова генерального директора Бернарда Луни.

Британский нефтегигант принял следующие ориентиры по декарбонизации: к 30 году выбросы при добыче нефти и газа должны быть снижены на 35—40%, от нефтепереработки - на 30—35%, в целом углеродоемкость продукции сократится более чем на 15%.

В рамках новой стратегии развития ВР намерена за десять лет увеличить свои ежегодные инвестиции в низкоуглеродные технологии до примерно 5 миллиардов долларов в год, создав их интегрированный портфель, включающий возобновляемые источники энергии и биоэнергетику, кроме того, встать на первые позиции в водородной энергетике и CCUS (улавливание и последующая переработка либо захоронение углекислого газа).

При этом нефтегазовая компания, которая в первом полугодии понесла огромные убытки в сумме 19,9 млрд фунтов до уплаты налогов, обещает своим инвесторам стабильные дивиденды — фиксированную сумму 5,25 цента на акцию в квартал ( при условии одобрения со стороны Совета директоров), а кроме того, акционерам вернут не менее 60% свободных средств путем обратного выкупа акций после сокращения доли заемных средств в балансе ВР и при условии сохранения высокого кредитного рейтинга инвестиционного уровня.