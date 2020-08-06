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Британская BP меняет стратегию и уходит от нефти и газа

Москва, 06.08.2020

BP представила новую десятилетнюю стратегию развития, в которой заявила о трансформации из Международной нефтяной компании в Интегрированную энергетическую компанию.

Пожалуй, самое неожиданное в ней то, что компания, входящая в пятерку мировых нефтегигантов, планирует до 2030 года сократить добычу углеводородов на 40%  с 2,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 2019 году до примерно 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Более того, компания прекращает инвестировать в новые нефтегазовые проекты по мере завершения уже реализуемых. Сворачиваются и вложения в геологоразведку в других странах.

На ускоренный разворот в сторону от нефти, как признает сама  компания, значительно повлияла пандемия коронавируса, вследствие которой во всем мире значительно упал спрос на углеводороды. И, по мнению ее аналитиков, этот тренд – надолго.  Руководство BP ожидает, что, усвоив уроки коронакризиса, страны, восстанавливая свои экономики, ускорят темпы перехода к энергосистеме с более низким уровнем выбросов углекислого газа. И это не только борьба с изменением климата, цель добиться большей устойчивости экономики, снизив зависимость от стоимости углеводородов.

Новый приоритет BP  «зеленая энергетика», именно туда будут направлены основные капиталовложения.  

«Мы считаем, что наша новая стратегия обеспечивает комплексный и последовательный подход к реализации наших чистых нулевых амбиций (речь идет о цели BP добиться нулевых выбросов вредных веществ в атмосферу к 2050 году ред). Наступающее десятилетие имеет решающее значение для мира в борьбе с изменением климата, и для того, чтобы добиться необходимых изменений в глобальных энергетических системах, потребуются действия от всех»,  приводятся в сообщении на сайте компании слова генерального директора Бернарда Луни.

Британский нефтегигант принял следующие ориентиры по декарбонизации: к 30 году выбросы при добыче нефти и газа должны быть снижены на 3540%, от нефтепереработки - на 3035%, в целом углеродоемкость продукции сократится более чем на 15%.

В рамках новой стратегии развития ВР намерена за десять лет увеличить свои ежегодные инвестиции в низкоуглеродные технологии  до примерно 5 миллиардов долларов в год, создав их интегрированный портфель, включающий возобновляемые источники энергии и биоэнергетику, кроме того, встать на первые позиции в водородной энергетике  и CCUS (улавливание и последующая переработка либо захоронение углекислого газа). 

При этом нефтегазовая компания, которая в первом полугодии понесла огромные убытки в сумме 19,9 млрд фунтов до уплаты налогов, обещает своим инвесторам стабильные дивиденды  фиксированную сумму 5,25 цента на акцию в квартал ( при условии одобрения со стороны Совета директоров), а кроме того, акционерам вернут не менее 60% свободных средств путем обратного выкупа акций после сокращения доли заемных средств в балансе ВР и при условии сохранения высокого кредитного рейтинга инвестиционного уровня.

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