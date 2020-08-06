Данные — это новый мусор

Китай и США сделали ставку на искусственный интеллект (ИИ). Политики и военные обеих стран понимают, что статус сверхдержавы 21 века вряд ли достижим для государств, не являющихся мировыми лидерами в области ИИ. Обе страны уже обладают сильнейшим научно-производственным потенциалом развития ИИ технологий. А по численности специалистов в этой области Китай уверенно догоняет США. Третьим ключевым элементом успеха в развитии ИИ считается наличие больших объемов данных для машинного обучения алгоритмов.

Общепринято считать, что у Китая здесь преимущество. Во-первых, огромное население, генерирующее океаны данных через свои смартфоны: медиа и развлечения, интернет-сёрфинг, онлайн шопинг и онлайн-платежи, социальные сети и множество видов онлайн услуг, - и все это помноженное на сотни миллионов пользователей. Во-вторых, единый командный центр – Компартия Китая, которая авторитарно решительно пресекает либеральные стоны о потере конфиденциальности данных и твердой рукой направляет бизнес в сторону собственных национальных интересов. Оба названных преимущества Китая весьма весомы. И потому мир легко поверил красивой фразе из мирового бестселлера американо-китайской техно-звезды в области ИИ Кай-Фу Ли — «В век ИИ, когда данные — это новая нефть, Китай — новая Саудовская Аравия».

В результате, утверждение, будто данные — это новая нефть, буквально за пару лет превратилось в массовом сознании в аксиому и своего рода технологическую мантру. Причем даже в странах, никак не претендующих на мировое лидерство в ИИ, где в гонку за накопление больших объемов данных с энтузиазмом включаются и государство, и бизнес.

Но реальность гораздо сложнее простых формул. А для прогресса в области ИИ, где неизвестного все еще куда больше, чем твердых знаний, это справедливо вдвойне. Ну а в деле обретения военного превосходства в ИИ-системах, где неясна сама основа – место и роль ИИ в принятии стратегических решений, - вообще пока ничего не понятно.

Проблема больших данных, необходимых для обучения алгоритмических моделей ИИ – одна из ключевых. Требования к вычислительной мощности для все более точного машинного обучения на все бОльших объемах данных удваиваются каждые 3,5 месяца. И очень скоро, как показывают расчеты Economist и OpenAI, процесс уткнется в отсутствие необходимых вычислительных мощностей. Мало того, что обучение моделей становится неподъемно дорого, но оно наносит колоссальный экологический ущерб. По расчетам MIT, из-за огромного энергопотребления экологический вред от обучения всего одной модели в течение нескольких дней соизмерим с вредом окружающей среде, наносимым пятью автомобилями за весь их срок эксплуатации. Поэтому тенденция к обучению огромных моделей на тоннах данных, похоже, ведет в тупик.

Но еще хуже то, что все большее число исследований показывает, - объемы данных имеют такое же значение для обретения военного преимущества, как объемы производимого страной мусора. Кому придет в голову делать вывод о национальном технологическом превосходстве, если страна — мировой чемпион по мусору? А ведь с данными еще хуже, ибо данные грязнее любого мусора.

Этой теме посвящен новый отчет Центра безопасности прорывных технологий (CSET) при Университете Джорджтауна “Messier than Oil: Assessing Data Advantage in Military AI”. Отчет хоть и не открывает новых истин, но действует весьма отрезвляюще.

Основные выводы отчета таковы.

Объемы необработанных данных вообще ни о чем не говорят. Ценность имеют лишь очищенные, преобразованные, маркированные данные, оптимизированные для обучения конкретными алгоритмами машинного обучения. Коммерческие данные из п. 2, хотя и полезны, но мало актуальны для военного оперативного ИИ. Данные подбираются под конкретные задачи, а ценность коммерческих данных и моделей машинного обучения для военных приложений крайне мала. Синтетическая генерация данных (типа той, что делал DeepMind для триумфа AlphaZero в настольных играх), будучи сделана с умом, в тысячу крат ценнее, чем горы данных, произведенных 1.4 миллиардом китайцев, звонящих по телефонам и оплачивающих покупки онлайн.

Ключевой вывод отчета - будущее ИИ (и в том числе военного ИИ) не в больших данных.

А политикам, военным (да и бизнесменам) пора понять: «супердержавой ИИ» станет не страна с горами мусорных данных. А страна, что научится превращать их в еду, питье, энергию и стратегическое военное преимущество.

Китай и США в этом пока не сильно преуспели. И как в любой игре, никто не проиграл, пока никто не выиграл.