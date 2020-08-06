Эксперты оценили риски массового исхода вкладчиков из банков

Зампред ВТБ Анатолий Печатников заявил о риске максимального падения спроса на банковские вклады и возвращения ситуации 1990-х годов, когда практически никто не воспринимал депозиты, как способ приумножить накопления. По словам Печатникова, тогда инфляция превышала ставку по вкладам.

Однако по мнению экспертов, подобная позиция верна лишь отчасти. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов согласен с тем, что депозиты уже не являются средством инвестирования: хранить деньги на банковских счетах в рублях, а уж тем более, в валюте, уже стало не выгодно. «Средняя ставка по рублевым вкладам сейчас в российских банках составляет 4,5%. По прогнозу Центробанка, до конца текущего года уровень инфляции сохранится на отметке 3—4%. Это значит, что ставки по рублевым депозитам находятся фактически на нулевом уровне», — поясняет эксперт.

Если же говорить о валютных вкладах, то,если речь идет о долларах, она составляет порядка 0,85%. Вклады, номинированные в евро, найти крайне сложно — с прошлого года банки активно избавляются от таких продуктов. Это, естественно, уже повлекло определенные последствия.

«Если в рублевом сегменте наблюдался рост, для валютных вкладов динамика обратная, за прошедший год их объем снизился на 13,1 млрд долл., при этом, если физические лица с начала года сократили свои вклады на 7,0 млрд долл., корпоративный сектор нарастил их на 2,8 млрд долл. (за счет роста остатков на текущих счетах на 6,5 млрд долл.). Из-за близких к нулю процентных ставок валютные депозиты теряют свою привлекательность, тренд на дедолларизацию в банковском секторе продолжится», — считает экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко.

«Пока инфляция ниже, чем депозитные ставки. Поэтому пока депозиты хоть чуть-чуть, но зарабатывают. Но они сблизились. Опыт показывает, что ускорение инфляции — достаточно вероятный сценарий. Я даже думаю, что это может быть связано с изменением валютного курса: стоит рублю хоть сколько-нибудь заметно еще ослабнуть, и за счет высокой доли импортных товаров в потребкорзине сработает “эффект переноса обменного курса”», — поясняет доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

Впрочем, по его словам, особой трагедии для банков в оттоке вкладов не будет. У них денег хватает. Сейчас, по словам Хестанова, большинство банков избыточно ликвидны. Собственно, этим, в том числе и объясняется столь стремительное снижение депозитных ставок.

«В этих условиях, когда предложение денег велико, спрос на деньги маленький, абсолютно логично предположить, что доходность депозитов будет падать», — полагает экономист, напоминая, что в большинстве развитых стран она давно близка к нулю, а иногда банки еще и взымают дополнительную плату «за хранение» средств на своих счетах.

Правда, по мнению Андрея Мелащенко, отрицательные ставки по рублевым депозитам российским вкладчикам все-таки не грозят. Более того, эксперт полагает, что в перспективе Банк России вернется к плавному повышению ключевой ставки (это, по словам экономиста, возможно уже в 2021 году), тогда и условия по вкладам могут стать более привлекательными.

Это не девяностые

При этом, как полагает Артем Деев из AMarkets, даже в текущей ситуации вряд ли стоит ожидать «массового исхода» вкладчиков. «Консервативные вкладчики не будут довольны такой доходностью, но и средства забирать резко не станут — лучше защитить их от инфляции на гарантированном вкладе, чем предпринимать рискованные попытки. Тем более, что число мошеннических схем в кризис увеличивается — будет обещана огромная доходность, без каких-либо предпосылок», — полагает эксперт.

Аналитики отмечают, что сравнивать нынешние времена с «лихими девяностыми», когда деньги отправлялись на хранение и преумножение куда угодно, только не в банк (включая сомнительные кооперативы и пирамиды), все-таки нельзя. Ведь немалую роль играет не только размер ставок, но и вопрос доверия.

«За три десятка лет поменялась и сама отечественная экономика, и люди, которые стали больше доверять банковской системе и государственной власти, нежели в переходное время конца прошлого века: тогда были опасения, что банк может в любую минуту закрыться со средствами вкладчиков, сейчас их защищает государство (на сумму 1,4 млн рублей — она компенсируется, если банк закроется), а Центробанк внимательно следит за финансовой стабильностью банков, чтобы минимизировать риски вкладчиков», — поясняет Артем Деев.

Андрей Мелащенко также отмечает, что доверие к банковской системе, за счет проведенной в последние годы Центробанком «чистки» сектора, а также внедрения системы страхования вкладов достаточно высоко.

Стоит отметить, что уже не первый год активно обсуждается вопрос о возможном повышении суммы возмещения по вкладам. Предполагается, что на них могут рассчитывать клиенты «лопнувших банков», которые положили на свои счета крупные суммы «в силу особых жизненных обстоятельств». Речь может идти о продаже недвижимости или, например, наследстве.

Альтернативный инструмент

Естественно, довольствоваться просто сохранностью денег на собственных счетах готовы далеко не все. Некоторые все-таки придерживаются принципа «деньги должны работать».

«Клиенты банков, обладающие должным уровнем финансовой грамотности, безусловно, заберут средства со вкладов, особенно валютных (сейчас отток составил порядка 2 млрд долларов), дающих крайне низкую доходность, и будут вкладывать их в фондовый рынок, золото и американский госдолг», — считает Артем Деев, добавляя, что часть инвесторов предпочтет покупать биткоины, в надежде на скорый рост криптовалют.

По словам Андрея Мелащенко, росту внимания вкладчиков к финансовым рынкам способствуют также введение НДФЛ на процентные доходы и действующие налоговые льготы при открытии ИИС. По данным Московской биржи, количество клиентов физических лиц (уникальных) с начало года выросло на 38,7% (до 5,7 млн), при этом количество активных — на 79,8% (до 0,8 млн).

«Есть вероятность, что граждане полезут в ОФЗ, облигации крупных серьезных российских компаний, там доходность немного выше депозитов, риски там низкие, по крайней мере на горизонте нескольких лет. Ничего страшного», — рассуждает Сергей Хестанов, — «Если кто-то влезет в какие-то рискованные облигации, ну пролетят. Станут кредиторами третьей очереди».

Впрочем, броситься в омут котировок с головой и «пролететь» у неопытных инвесторов возможностей не так уж и много: государство пытается минимизировать риски для них. В прошлом месяце Госдума приняла законопроект о категоризации инвесторов, документ уже подписал президент. 31 июля он был опубликован на официальном портале правовой информации.

Частных инвесторов поделят на квалифицированных и неквалицифированных. Последние смогут приобретать ценные бумаги (кроме облигаций), включенные в котировальные списки биржи, а также облигации (исключая структурные), имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного Центробанком. Плюс — к их услугам будут евробонды российских и иностранных эмитентов, выпущенные в соответствии с правом страны-члена ЕАЭС, ЕС либо Великобритании. Кроме того, средства можно будет вкладывать в инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, государственные ценные бумаги РФ. Но есть одно «но»: бурную инвестиционную деятельность можно будет развить, пройдя «тестирование», которое будут проводить брокеры, форекс-дилеры и другие лица, наделенные законодательством такими полномочиями.

Кроме того, с 2021 года в России можно будет проводить сделки с криптовалютами, не используя их, правда, как платежное средство. При этом Центробанк будет определять признаки таких валют, доступные для покупки неквалифицированными инвесторами, а также ограничивать сумму вложения в такие активы.

Подстраховка для всех

Но в праве ли государство вмешиваться в вопросы инвестирования гражданами их «кровных»? По мнению экспертов, нынешние правила, касающиеся неквалифицированных инвесторов — оправданы.

«Ограничения для непрофессиональных инвесторов, в том числе недавно принятые, должны оградить неопытных игроков от торгов с высокорисковыми инструментами, однако это не должно существенно повлиять на интерес потенциальных инвесторов», — считает Андрей Мелащенко.

Сергей Хестанов также согласен с тем, что позиция Центробанка, стремящегося ограничить пространство для маневра для неопытных инвесторов, по большей части логична. Особенно в текущих условиях.

«Падение доходности депозитов подтолкнет людей к рискованным продуктам, а дальше будет “принцип Парето 20/80”, при котором 80% рискующих свои деньги потеряют. А это вызовет недовольство и общественный резонанс, который выльется на Центробанк», — рассуждает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, добавляя, что в данной ситуации, скорее всего, будет найден разумный компромисс, который позволит и брокерам работать, и регулятору контролировать процесс.

В целом эксперты не видят серьезных рисков от падения доходности по дивидендам ни для банков, ни для граждан. Если последние, конечно, будут проявлять необходимую осмотрительность. По мнению Сергея Хестанова, избежать появления новых финансовых пирамид, сомнительных организаций, обещающих баснословную маржу при минимальном вкладе и других «Рогов и копыт», естественно, не удастся. Причем большинство тех, кто понесет туда свои деньги, будет прекрасно осознавать, что обращается к тем, кто не чист на руку. Но будет искренне верить, что именно он «проскочит» и выйдет из этой истории еще и в плюсе.

В ряде англосаксонских стран эта проблема давно: там перед законом отвечают все участники пирамиды, и все они должны вернуть полученные от незаконной схемы деньги. Так что желание «проскочить и выиграть» успешно гасится угрозой возмездия. В России, увы, такого пока нет. Так что гражданам, которых серьезно беспокоит падение ставок по депозитам, стоит задать себе один вопрос: хочется ли им хотя бы гарантированно остаться «при своих»?