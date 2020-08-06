Геополитика дала нефтяным ценам свободу

Мировой рынок нефти вышел из спячки. Цены на нефть устремились вверх и наконец вышли из, казалось, заколдованного диапазона, в котором простояли с самого начала лета.

Все лето котировкам для дальнейшего роста не хватало фундамента. Спрос оставался относительно слабым, предложение и так находилось на минимуме благодаря сделке ОПЕК+. Однако все уже давно забыли о такой важной составляющей нефтяного рынка, как геополитическая премия. Но именно она и стала драйвером роста.

Ближний Восток, который является ключевым регионом по объемам добычи углеводордов, является еще и очень горячей точкой, где постоянно происходят какие-то столкновения и конфликты.

Без этого не проходит ни один год. В 2019-м, например, была проведена атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии — тогда цены на «черное золото» взлетели на 20 долларов. И это только один пример.

Взрыв в столице Ливана Бейруте является тревожным сигналом. Обстановка в регионе накаляется.

И хотя до сих пор многое остается неясно, уже звучат заявления политиков об атаке.

Так, например, президент США Дональд Трамп назвал взрыв «чудовищной атакой».

«Наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на производственный взрыв. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака» — заявил Трамп.

Так или иначе, обстановка начинает накаляться. Какие могут быть последствия — сказать сложно, однако рынок нефти уже начал свое движение вверх. Цена за бочку североморской смеси Brent взлетела по состоянию на 15:00 по московскому времени почти на 4% и торгуется на отметке 46 долларов.

Что любопытно, такое движение является логичным с точки зрения технического анализа. Котировки долгое время стояли на одном месте, а это всегда подразумевает дальнейшее мощное движение. Вопрос только — в какую сторону. Наиболее предпочтительным выглядел вариант роста, ведь поводов для снижения практически не было — экономика худо-бедно восстанавливается, страны открывают границы, возобновляется авиасообщение и, как следствие, постепенно растет и спрос, во всяком случае, он не падает до тех уровней, которые были в апреле.

Дальнейшая динамика нефтяных цен будет зависеть не только от развития событий на Ближнем Востоке, но и от других фундаментальных факторов.

Тем не менее, даже если геополитическая обстановка будет оставаться более или менее стабильной, премия в ценах может сохраняться еще достаточно долго. Никто не знает, когда полыхнет в следующий раз.

Стоит добавить, «Эксперт» неоднократно писал, что цены на «черное золото» имеют очень высокие шансы пойти к отметке 50 долларов за баррель и выше.

Похоже, сейчас этот сценарий начал реализовываться. Вопрос только в том, сколько времени для этого потребуется, ведь цены часто двигаются волнообразно.

Для российской экономики рост нефтяных цен в любом случае будет позитивным моментом. Это поможет бюджету, да и экономике в целом.

Кроме того, снизится давление на рубль, которое наблюдалось в последнее время. Ранее мы писали, что ключевым ориентиром для национальной валюты, как и прежде, остается цена на нефть в рублях.

И у российской валюты сейчас есть все шансы наверстать упущенное и укрепиться до 70 рублей за доллар. Кстати, многие аналитики также достаточно оптимистично смотря на перспективы рубля, а на фоне взлета нефтяных цен оптимизм этот будет только усиливаться.