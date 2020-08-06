Гражданам России старше сорока лет предоставят дополнительный выходной

Российские граждане старше сорока лет могут претендовать на получение дополнительного оплачиваемого выходного дня при условии, что он будет потрачен на прохождение диспансеризации.

Соответствующее положение внесено в Трудовой кодекс РФ и вступает в силу, начиная с 11 августа 2020 года. Уточняется, что взять такой выходной можно раз в год.

«Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка», - говорится в положении.

Сотрудник, отправляющийся на диспансеризацию, должен на следующий день представить справку работодателям.

Напомним, российский кабмин одобрил поправку о выходном дне для прохождения диспансеризации в феврале 2020 года. Авторы документа считают, что такая практика облегчит прохождение планового медосмотра, а также скажется на продолжении жизни россиян.