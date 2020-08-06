Коронавирус: мировая статистика к утру 6 августа

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса к утру 6 августа в мире насчитывается более 18,7 миллиона человек заразившихся коронавирусной инфекцией в 188 странах.

По информации проекта, в мире заражены 18 752 917 человек, суточный прирост составил 270 тысяч. За весь период пандемии число безвозвратных потерь достигло 706 761 человека, более 11,3 миллиона человек выздоровели.

Мировое лидерство антирейтинга продолжают удерживать США, число зараженных в стране превысило 4,82 миллиона. Второе место удерживает Бразилия, где заразилось уже более 2,85 миллиона человек. На третьем месте стремительно растущая Индия, в которой более 1,9 миллиона инфицированных. Россия на четвертой позиции. В стране 864,9 тысяч заболевших. Замыкает пятерку ЮАР с показателем 529,8 тысячи инфицированных. В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зафиксировано в США - 158 249 человек. Также высокая смертность – более 10%, отмечена в странах Европы наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

В России отмечается устойчивое снижение суточного числа заболевших. По последним данным за сутки было выявлено 5 204 новых больных, из которых более 669 тысяч пациентов выздоровели, 14 490 человек скончались.