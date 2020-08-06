Ученые разошлись в оценках уровня смертности от коронавируса

Ученые продолжают спорить относительно уровня смертности от коронавируса. Разброс оценок очень велик: итальянские медики, считают, что летальность от инфекции может достигать 7,4%; а их коллеги из Катара уверены, что новый вирус забирает жизни лишь у 0,01% больных. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ближе к катарским медикам – в ВОЗ полагают, что уровень смертности от инфекций (IFR) составляет порядка 0,6%.

Естественно, оценки смертности не постоянны и меняются со временем. В начале пандемии в ВОЗ, например, считали, что смертность составляет 3,4%. Уровень смертности в 6 раз ниже (0,6%) был объявлен на этой неделе.

Астрономические цифры итальянских медиков основываются на анализе данных из городка Кастильоне-д’Адда в Ломбардии, наиболее затронутого пандемией региона Италии. Они подсчитали, что в этом городке коронавирус унес жизни у 7,4% заразившихся коронавирусной инфекцией, т.е. каждого тринадцатого больного!

В исследовании были использованы данные анализа крови почти пяти тысяч жителей Кастильоне-д’Адды на антитела. Почти у четверти из них (22,6%) – у 1028 из 4550 были обнаружены антитела, хотя согласно данным по состоянию на 21 июня Covid-19 официально был обнаружен лишь у 181 человека. По состоянию на это же число было зарегистрировано 76 летальных исходов от коронавируса, что и составляет 7,39% от 1028.

Возможно, такая смертность в Кастильоне объясняется тем, что городок, один из первых в Италии, столкнувшийся с коронавирусом, не был готов к испытанию. Возможно, «виноват» высокий процент пожилых людей среди населения Кастильоне, где почти каждый пятый старше 65 лет.

На противоположном полюсе подсчеты катарских медиков, считающих, что болезнь убивает лишь одного из 10 тысяч заболевших. Специалисты из университета Корнелла в Дохе использовали математическую модель, чтобы определить, сколько катарцев заразились Covid-19.

В стране с населением 2,8 млн человек было зафиксировано по состоянию на 5 августа лишь 177 летальных исходов, связанных с коронавирусом, и 111538 случаев заражения.

В ВОЗ полагают, что от коронавируса умирает каждый 167-й больной. С одной стороны, немного (особенно, в сравнении с подсчетами итальянцев), но с другой, Covid-19 в 6 раз опаснее привычного гриппа (0,1%) и вдвое опаснее обычного полиомиелита.

Уровень смертности IFR отличается от коэффициента смертности (CFR), означающего количество умерших от болезни и базирующегося только на подтвержденных случаях заражения. CFR считается специалистами менее точным и надежным, потому что очень многие инфицированные так и не прошли тестирование на коронавирус. Особенно это относится к первым дням и неделям пандемии, когда во многих странах ощущался недостаток в тестах.

Разница между CFR и IFR велика. Например, в Великобритании CFR около 15%. Это означает, что болезнь на туманном Альбионе почти в 30 раз смертельнее, чем считают в ВОЗ.

От коронавируса официально скончались около 46300 британцев из числа тех, тест которых на Covid-19 дал положительный результат. Если принять итальянский IFR (7,4), то это значит, что инфицировано должно быть 625 тыс. жителей Британских островов. Однако тестирования на антитела, считающиеся наиболее надежным методом определения числа инфицированных, свидетельствуют о том, что счет зараженным идет на миллионы.

Кстати, исследование итальянских медиков по Кастильоне было опубликовано на сайте Medrxiv, однако ни один солидный медицинский журнал его так и не напечатал. Это означает, что оно не прошло проверку других ученых.