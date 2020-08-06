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Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз по рублю на конец 2020 года

Москва, 06.08.2020
  • Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз по рублю на конец 2020 года

Сергей Коньков/ТАСС

Вечером в среду российский рубль существенно укрепился к основным резервным мировым валютам благодаря дорожающей нефти и внешнему позитиву.

Так, к закрытию основной сессии Московской биржи пара доллар-рубль расчётами «завтра» завершила торги на уровне 72,80. Таким образом, доллар подешевел за сутки на 76,50 коп. Укрепился рубль и в паре с евро – единая валюта ЕС потеряла с закрытия вторника 16 коп. – 86,68 руб.

По мнению экспертов, рубль подорожал к доллару и евро благодаря возросшему спросу инвесторов на рисковые активы. Этому, в частности, способствовали данных макроэкономической статистики, которая свидетельствует о восстановлении экономик стран Европы и США, а также надеждами на новые программы стимулирования американской экономики.

Кроме того, рубль поддержала дорожающая вчера нефть. Так, вечером в среду «чёрное золото» марки Brent выросло сразу на 3,6% до 46,02 за бочку, в моменте достигав значения отметки в 46,23 долл. – это произошло впервые с 6 марта. Подорожала и нефть сорта WTI, которая торговалась по 42,96 долл. за бочку (+3,02%).

При этом нацвалюта не обратила никакого внимания на снижение валютных интервенций. Напомним, накануне российский Минфин объявил о выделении на период с 7 августа по 4 сентября валюты для продажи в рамках бюджетного правила в эквиваленте 64,9 млрд руб. против объёма 125,6 млрд руб., который был месяцем ранее.

Прогноз экспертов по курсу рубля

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» напомнил, что на торгах в среду рубль возобновил укрепление по отношению к основным мировым валютам. По его мнению,поддержку курсу оказал вчера рост котировок на «чёрное золото», а также укрепление большинства валют ЕМ.

«Как итог, к вечеру пара доллар-рубль сместилась в середину коридора 70,00-75,00. Учитывая возможные внешние риски, которые будут уравновешиваться ростом мировых цен на нефть, до конца этой рабочей недели, мы ждём перехода доллара в консолидацию у достигнутых уровней», – заявил эксперт.

В свою очередь, в Сбербанке сделали новый прогноз по курсу рубля на конец этого года, а также на начало следующего, предположив, что рубль сумеет значительно укрепиться.

Как пояснил аналитик крупнейшей кредитной организации страны Юрий Попов, раньше зимы национальной валюте не позволят пойти в рост геополитические риски, особенно с учётом того, что в ноябре пройдут президентские выборы в США.

«Зато далее рубль с лихвой наверстает упущенное», – уверен он.

При этом эксперт подчеркнул, что, например, в последнем месяце лета на рубль будет давить такой важный фактор, как укрепление «американца» на рынке форекс, которое ожидается на фоне второй волны пандемии коронавируса. Это, по его мнению, оставит российскую валюту в паре с долларом в коридоре 75,00-77,00 руб.

«Зато последняя декада года для рубля сложится более успешно. Мы полагаем, что ему получится в этот период заметно укрепиться и, отыграв все свои потери, вернуться на уровень в 70,00 за доллар, а в 2021 году – к отметке в 60,00. Восстановлению национальной валюты станет способствовать обнуление геополитической премии, которую рынок закладывает в оценку пары доллар-рубль, и дальнейшее ослабление американской валюты в условиях восстановления глобальной экономики», – резюмировал Попов.

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