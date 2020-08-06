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Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины

Москва, 06.08.2020

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства по делу задержанных на территории республики граждан России.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По словам Лукашенко, прокуроры должны сесть рядом и совместно решить, как поступить дальше.

«Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», – подчеркнул президент Белоруссии.

При этом он попросил не пугать белорусские власти возможными последствиями дела о задержанных россиянах и призвал не политизировать его.

«Эту проблему мы решим. Но нам не нужны здесь спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо. Мы сами знаем про все возможные последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека», – резюмировал Лукашенко, добавив, что в ситуации с задержанными гражданами РФ власти республики будут руководствоваться только законом.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 33 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».

Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе экстренного заседания Совета Безопасности страны заявил, что случившееся является чрезвычайным происшествием. При этом он подчеркнул, что ждёт от властей нашей страны объяснений.

4 августа в ходе послания народу и Национальному собранию Лукашенко рассказал, что задержанные в конце июля под Минском граждане России якобы дали показания, что их направили специально в Белоруссию.

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