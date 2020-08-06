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Лукашенко рассказал о задержании в Белоруссии людей с паспортами США

Москва, 06.08.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ходе избирательной кампании  были задержаны люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающих в Госдепе». Новость озвучила пресс-служба белорусского лидера 6 августа.

«Уже задержано немало людей, которые - и это уже доказано - ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК», - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко также сообщил, что правительству известны все «имена, фамилии, адреса, пароли, явки». Президент заявил, что иногда «доходит до чудес», когда СМИ заявляют, что «нас всех  хотят захватить американцы, натовцы».

Ранее Светлана Тихановская, которая также претендует на пост президента Белоруссии, в ходе интервью немецкому изданию «Bild» обратилась с просьбой к канцлеру Германии Ангеле Меркель «связаться с Лукашенко» и сказать ему, что оппозиция в лице Тихановской «не хочет войны». Тихановская добавила, что «они просто хотят, чтобы в стране прошли справедливые выборы».

Выборы президента Белоруссии пройдут на этой неделе, 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8 августа включительно

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