Цены на нефть отстояли рубеж в $45 за баррель

В ходе торгов 6 августа цены на нефть эталонных марок смогли не опуститься ниже отметки в $45 за баррель, отвоеванной накануне, пишет «Финмаркет». В течение дня котировки умеренно идут вверх после резкого роста накануне вслед за публикацией данных Минэнерго США о сокращении запасов в стране.

По состоянию на 10:37 по московскому времени фьючерсы на октябрь на североморскую нефтяную смесь Brent выросли в цене на $0,19 до $45,36 за баррель. Котировки на сентябрь западно-техасского сорта WTI прибавили $0,06 до $42,25 за баррель.

Настроение участникам рынка поддержали данные о существенном падении запасов нефти в США на прошлой неделе при умеренном снижении нефтедобычи, рассказал изданию аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Она уточнила, что хотя 6 августа котировки немного сдали назад от $46,26 и $43,52 за баррель соответственно, есть все основания утверждать, что отката назад не будет в ближайшие несколько дней.

В свою очередь руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, считает, что отметка в $45 за баррель является для сорта Brent «мощным сопротивлением, поэтому в ближайшие дни вполне вероятна коррекция».