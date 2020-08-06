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Почетный адвокат раскритиковал защиту актера Ефремова

Москва, 06.08.2020

Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова, который проходит по делу о ДТП со смертельным исходом, пишут «Известия».

Адвокат обратил внимание на выступление адвоката актера Эльмана Пашаева перед судом 5 августа, в котором защитник заявляет, что факт нахождения Ефремова за рулем автомобиля в момент аварии не был зафиксирован полицейскими

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи»,  - считает Островский. Он уверен, что отрицанием очевидных вещей Ефремов «затягивает себе петлю на шее», тогда как чистосердечное и добровольное признание облегчило бы его вину, позволив получить условный срок или колонию-поселение в качестве наказания. Он считает, что Ефремов стал жертвой своего адвоката, а также усомнился в психическом здоровье Пашаева.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 июня на Смоленской площади, когда автомобиль Ефремова врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице им.Склифосовского от полученных травм. В тот же вечер экспертиза показала наличие в крови у актера алкоголя и следы наркотических веществ.

Суд поместил актера под домашний арест, затем его продлили до 22 января 2021 года.

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