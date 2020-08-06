Правительство выделит ещё 12 млрд рублей на льготы по ипотеке для многодетных семей

Глава Кабмина Михаил Мишустин заявил, что на льготы по ипотеке для отдельных категорий многодетных семей российское правительство выделит дополнительно около 12 млрд руб. Как пояснил премьер-министр, тем самым, удастся финансово поддержать не менее 26 тыс. таких семей, передаёт ТАСС.

При этом Мишустин напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где 3-й ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года.

«В этом году на указанные цели из госбюджета уже направлено более 23 млрд руб., так как это одна из наиболее востребованных мер соцподдержки родителей с детьми, и всё больше многодетных семей улучшают жилищные условия при помощи покупки жилья в ипотеку», – резюмировал глава Кабмина.