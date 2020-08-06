Пандемия вернула страхи по поводу нехватки продовольствия на Ближнем Востоке

Более двух лет министр продовольственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам аль-Мейхри готовилась к кризису с поставками продовольствия, поскольку эта пустынная страна импортирует 90% еды.

Однако в связи с распространением коронавируса министр столкнулась с реальной проблемой с продовольствием, и у нее появилась новая обязанность - гарантировать, что полки в магазинах страны не будут пустовать.

Министр созвала внеочередное заседание нового Совета по продовольственной безопасности ОАЭ, который принял меры раннего предупреждения для отслеживания поставок продуктов питания как внутри страны, так и за ее пределами. Были предупреждены и зарубежные дипломаты на случай, если будут введены экспортные ограничения, был введен план по диверсификации импорта для выявления альтернативных рынков.

Но не только власти ОАЭ опасаются, что сбои в международных цепочках поставок и риски введения протекционистских мер могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Для стран Персидского залива, где сухой и жаркий климат, эта проблема остается актуальной до сих пор.

Из-за этого в последнее десятилетие наблюдался всплеск зарубежных инвестиций и сельскохозяйственные ресурсы и агротехнические предприятия. Ожидается, что эта тенденция будет набирать обороты с учетом мировой пандемии коронавируса, причем ОАЭ и Саудовская Аравия являются одними из самых активных стран в этом плане.

За четыре месяца с момента, когда в Дубае был зарегистрирован первый случай заражения Covid-19 на Ближнем Востоке, столица ОАЭ Абу-Даби осуществила несколько инвестиций, направленных на повышение продовольственной безопасности.

Саудовская Аравия, которая импортирует около двух третей своих продуктов питания, также проявила активность в этом плане. Salic, компания по производству продуктов питания и животноводства, принадлежащая Государственному инвестиционному фонду, в мае приобрела 30-процентную долю в индийской группе Daawat Foods в рамках своей стратегии по увеличению поставок риса в королевство.

В прошлом году компания инвестировала 7 миллионов фунтов стерлингов в британскую агротехническую фирму Hummingbird Technologies, которая использует дроны, искусственный интеллект и спутниковые снимки для создания карт с высоким разрешением, которые помогают фермерам планировать урожай, а также обнаруживать болезни и сорняки.

"Продовольственная безопасность должна быть наравне с обороной - неважно, сколько истребителей вы купите, если вы не можете держать продукты на полках, у вас есть более серьезные проблемы, чем защита границ, - заявил инвестор из ОАЭ.- До кризиса министерство продовольственной безопасности занималось исследованиями, а не реализацией, но теперь оно выписывает чеки".

Ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия - два финансовых и политических тяжеловеса региона - не страдали от нехватки продовольствия в этом году. Тем не менее, официальные лица в обеих странах сообщают, что они ускорили реализацию программ продовольственной безопасности после того, как кризис напомнил о прошлых чрезвычайных ситуациях в области продовольствия, последняя из которых была в 2008 году, когда резко выросли цены на рис и зерновые.

Тогда напуганные страны Персидского залива, включая Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт, поспешили на защиту своих инвестиций в зарубежные сельскохозяйственные проекты, особенно в бедных африканских странах, таких как Судан и Эфиопия, вызвав критику по поводу того, что богатые нефтяные страны "захватывают земли". Многие из этих проектов так и не были реализованы.

"(Страны Персидского залива) теперь гораздо более осторожны в отношении этих рискованных инвестиций в страны с отсутствием продовольственной безопасности", - добавил источник The Financial Times.

Официальные лица настаивают на том, что страны Персидского залива в последние годы совершенствуют свои стратегии, чтобы сочетать более целевые зарубежные инвестиции с развитием производства на основе технологий внутри, особенно это касается производства овощей, фруктов и рыбы. Они также накопили стратегические запасы продовольствия и инвестировали в заводы, логистику и производственные мощности.

В ноябре ОАЭ и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве по ряду мер продовольственной безопасности - от инвестиций до развития агротехники. И обе страны питают смелые амбиции.

Саудовская Аравия, самая большая и самая густонаселенная из стран Персидского залива, начала наращивать внутреннее производство, выделив 3,2 миллиарда долларов в рамках программы развития сельских районов в течение следующих шести лет. Среди амбициозных целей Эр-Рияда - увеличение годового производства кофе с 300 до 2,5 тысяч тонн к 2026 году, увеличение производства икры до 5 тонн в год.