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Прогноз погоды: синоптики рассказали, к чему готовиться осенью

Москва, 06.08.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали, к чему готовиться осенью

Михаил Грушин/ТАСС

Последний месяц календарного лета постепенно подбирается к своему экватору. Не успеем оглянуться, как наступит осень – удивительное время года, которое всегда вдохновляло поэтов, музыкантов и художников на создание прекрасных произведений. Стихи Бальмонта, Тютчева, Фета….

«Унылая пора, очей очарованье» всегда волновала наших соотечественников. Согласно прогнозу синоптиков, в период с сентября по ноябрь этого года средний температурный фон в России будет на несколько градусов выше климатической нормы. При этом погодная обстановка везде будет складываться по-разному. И если, например, на юге страны столбики термометров станут подниматься до плюс 30, то в центральных регионах России будет немного холоднее обычного, хотя в целом всё равно вполне сносно, но дождливо.  

Долгосрочный прогноз погоды на осень 2020 в Москве

Так, в Москве, согласно долгосрочному прогнозу погоды, предстоящая осень начнётся с не самой приятной климатической обстановки: ожидается, что в первой декаде сентября столбики термометров будут находиться на показателях плюс 14-16, небо затянут тучи и будет почти ежедневно идти дождь.

После чего, как обещают метеорологи, в столицу придёт бабье лето. Но продолжительным оно не будет, поэтому очень комфортные плюс 22-23 продержатся в регионе не более 3-5 дней.

Начиная со второй половины первого календарного месяца ситуация начнёт меняться и явно не в лучшую сторону. Циклонические воздушные массы принесут в Москву и область настоящую осеннюю прохладу (плюс 12-14) с продолжительными дождями и северным ветром.

В октябре погода в Москве станет ещё более «противной»: воздух остынет до плюс 11-13, а в середине месяца – до плюс 8-10, возможны осадки, в том числе в виде мокрого снега. 

В ноябре столица России уже станет почти зимней. Если в прошлом году снега и морозов в последнем месяце осени в Москве и в Подмосковье практически не было, то в 2020 году синоптики рекомендуют местным жителям и гостям столицы готовиться к минусовым показателям даже в светлое время суток. Периодически будет выпадать снег.

Погода осенью 2020 в Крыму

В Крыму начало осени ожидается тёплым, а местами даже жарким. Но, по данным метеорологов, удушающего зноя не будет. Поэтому, в целом «бархатный сезон» порадует жителей и гостей Севастополя и Симферополя, Ялты и Гурзуфа, Евпатории и Керчи не только обилием сочных фруктов, но и комфортным морем, а также температурным фоном не выше плюс 25-27.

А вот октябрьская погода начнёт понемногу разочаровывать: вода в море станет прохладной, да и ветер, который поднимет волны, сделает почти невозможным принятие морских ванн. Кроме того, периодически начнут выпадать осадки.

Во второй половине второго месяца осени температура воздуха станет понижаться днём до плюс 12-13, а ночью –до плюс 10-11.

Ноябрь, по прогнозу метеорологов, будет ещё более ветреным и холодным, на море ожидается сильное волнение, а на суше – порывистый ветер до 18-20 метров в секунду и грозовые ливни.

Прогноз погоды на осень 2020 на курортах Кубани в Ставрополья

Морские курорты Краснодарского края, в частности, такие популярные среди наших соотечественников, как Анапа, Геленджик, Адлер и Сочи в начале сентября точно не планируют быстро сдавать свои летние права.

Здесь в начале осени ожидается сухая погода со стабильными температурными показателями – плюс 22-27. Значительное похолодание прогнозируется в середине октября, когда столбики термометров опустятся до плюс 17-19. Тогда же начнутся сильные, но непродолжительные осадки.

На курортах Кавказских минеральных вод погода останется летней примерно до начала октября месяца. Так, тепло и сухо весь сентябрь будет в Кисловодске, Минводах, Ессентуках и Пятигорске. При температуре воздуха плюс 23-25 осадков не ожидается.

А вот первые числа октября не только на курортах Ставрополья, но и в северокавказских республиках будут пасмурными и ветреными. При этом похолодает до плюс 17-18.

В конце октября – начале ноября почти все южные регионы России попадут под влияние сразу нескольких атмосферных фронтов, которые принесут проливные дожди, грозы и сильный ветер.

Погода осенью 2020 на Урале

Аномальная жара, которая почти всё нынешнее лето испытывает на прочность жителей Урала, сменится уютной осенней погодой. Так, в Свердловской и Челябинской областях как минимум до середины октября будет держаться от 10 до 16 градусов тепла. Причём заморозки возможны лишь в ночные часы.

Зато, как предупреждают специалисты метеослужб, во второй половине октября 2020 возможны резкие перепады температуры и атмосферного давления, а также проливные дожди и первые дневные заморозки.

Ноябрь станет на Урале предвестником зимы. По прогнозу синоптиков, столбики термометров будут опускаться до минусовых показателей. Например, в Екатеринбурге ожидается 3-5 градусов ниже нуля, а в Челябинске и Магнитогорске – минус 4-6. Кроме того, выпадет сильный снег, который до конца календарной зимы уже точно не растает.

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