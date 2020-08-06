Россияне рассказали, с какого возраста они хотели бы выйти на пенсию

Опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» совместно с НПФ Сбербанка, показал, что почти треть россиян (31%) не хотели бы выйти на пенсию раньше 55 лет. Из высказавшихся положительно относительно ранней пенсии большинством являются женщины, передает ТАСС.

69% респондентов не хотели бы рано бросать работу, еще 14% мужчин и 7% женщин готовы трудиться и после 70 летнего рубежа.

Подавляющее большинство опрошенных – более 80%, признались, что не могут себе позволить, даже если захотят, бросить работу до наступления официального пенсионного возраста. О наличии достаточных сбережений для выхода на пенсию сообщили только 4% респондентов, еще 3% надеются на помощь детей и родственников.

49% россиян, принявших участие в опросе, сообщили, что не прикладывают никаких усилий для обеспечения себе лучшей жизни на пенсии или досрочного завершения карьеры. 26% намерены работать в этом направлении в будущем. Работают над улучшением жизни в пенсионном периоде всего 8%, еще 6% приобрели недвижимость, чтобы сдавать ее в будущем. 9% россиян признались, что «правильно» воспитывают детей.