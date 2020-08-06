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Сенатор Клинцевич призвал жестко бороться с нарушающими закон зарубежными соцсетями

Москва, 06.08.2020

Член Совета Федерации Франц Клинцевич резко высказался в отношении работы американских социальных сетей. Сенатор считает, что площадки, нарушающие российские законы, следует блокировать и заводить соответствующие уголовные дела.

О том, что персональные данные миллионов человек не защищены, становится известно все чаще. Появляется информация, что зарубежные компании не соблюдают конфиденциальность. В Facebook ранее признавались в продаже персональных данных пользователей, а в WhatsApp и вовсе отказались защищать информацию своих «клиентов».

Даже после резонансных скандалов политика соцсетей не изменилась. Призывы российской стороны хранить персональную информацию граждан РФ на территории России были проигнорированы, несмотря на то, что этого требует закон. 

Франц Клинцевич считает, что американские ресурсы, не выполняющие российское законодательство, должны быть заблокированы. Соответствующие нормативно-правовые акты при необходимости следует доработать. Сенатор уверен, что такие инициативы должны исходить от представителей власти.

«Если не хватает каких-то законодательных моментов, то с точки зрения знания обстановки, надо выходить на президента», — настаивает Клинцевич.

Он также отметил, что в развязанной Западом гибридной войне американские соцсети забывают о всяких нормах, репутации и деловой этике. Член Совфеда предложил жестко бороться с недобросовестными ресурсами.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) выяснило, что Facebook и WhatsApp предоставляют данные пользователей по запросу Центра «Досье». Прозападному проекту Ходорковского даже не нужно обращаться за помощью хакеров, чтобы получить данные неугодных Западу россиян.

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