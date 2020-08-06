Сенаторы США грозят разорить оператора порта, обслуживающего строительство«Северного потока —2»

В случае, если оператор порта Мукран в германском городе Засниц, Fährhafen Sassnitz GmbH, не прекратит сотрудничать с проектом «Северный поток—2», ее ждет «финансовое разрушение». С такой угрозой, как пишет Handelsblatt, американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон выступили в адрес руководства паромного порта, являющегося логистическим узлом строительства газопровода. Именно здесь складированы трубы для «СП—2», здесь же стоят российские суда, способные завершить их прокладку по дну Балтики — «Андрей Черский» и «Фортуна».

Сенаторы в письме в адрес руководства порта заявили, что риску, сотрудничая с «Северным потоком—2», подвергает себя и сам порт, и управляющие директора, и акционеры компании-оператора, и даже сотрудники — против всех Соединенные Штаты могут ввести санкции. В этом случае всем американским физическим и юридическим лицам будет запрещено вести дела с Faehrhafen Sassnitz, включая импорт и экспорт товаров через Мукран. Репрессии в отношении порта могут быть введены сразу после того, как любое из судов — «Фортуна» или «Академик Черский» опустит в воду трубу для строительства газопровода« Северный поток—2 », говорится в послании сенаторов, которое они предлагают считать официальным юридическим уведомлением.

Представители порта не стали комментировать Handelsblatt доносящиеся из США угрозы, сославшись на то, что это вопрос государственной и федеральной политики.

В компании-операторе газопроводного проекта Nord Stream 2 подтвердили получение руководством Мукрана письма от американских сенаторов.

Оператор порта, Fährhafen Sassnitz GmbH на 90 процентов принадлежит городу Засниц и на 10 процентов — земле Мекленбург—Передняя Померания.

Мукран — единственный порт Западной Европы, располагающий путевыми и перевалочными устройствами для железнодорожных вагонов российской широкой колеи, в шутку его самой западной грузовой станцией Транссиба. С 2012 года, когда в эксплуатацию была введена железнодорожно-паромная переправа Усть-Луга-Балтийск-Засниц/Мукран на территории порта разместились предприятия, занимающиея подготовкой к укладке под водами Балтийского моря труб для «Северных потоков», и Мукран стал важнейшим логистическим узлом торгово-экономических связей России и Германии.

К слову, 4 августа немецкое издание Focus написало о том, что в порту Муркана вот уже несколько недель стоят не только «Андрей Черский» и «Фортуна», но и «таинственный жилой корабль» «Россини», на котором расквартированы около 140 рабочих - англичан, русских, украинцев и итальянцев, которые, стараясь не привлекать к себе внимания, подготавливают строительство последнего отрезка газопровода.

Что касается сенаторов-авторов письма с угрозами в адрес порта, то Тед Круз — известный лоббист интересов американских компаний нефтегазовой отрасли. По данным Handelsblatt, ему удалось «вытрясти» из них наибольшую сумму грантов, к примеру, в 2018 году она составила 765 тысяч долларов. Защищая их интересы, он ведет непримиримую борьбу против экспортного газопровода, который упрочит позиции России на топливном рынке Европы. Именно Тед Круз был автором письма руководству швейцарской компании Allseas, аналогичному тому что теперь направлено оператору порта Мукран. В нем он грозил блокировкой активов и «существенным падением стоимости акций», если компания не выйдет из проекта «Северный поток-2». И Allseas сдалась, отозвала свои суда, остановив строительство газопровода и поставив Газпром в затруднительное положение.

Магистральный экспортный газопровод «Северный поток—2» состоит из двух ниток, проложенных по дну Балтийского моря. Он должен напрямую связать «Газпром» с европейскими потребителями и обеспечить высокую надежность поставок российского газа в Европу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока—2» — 55 млрд куб. м газа в год. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. По ее данным, энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая. В завершении проекта заинтересованы еще более 1000 компаний из 25 стран.

«Санкции США — если они будут введены — напрямую затронут более 120 компаний из более, чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода», — цитирует ТАСС заявление оператора «Северного потока—2» .