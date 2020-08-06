Восстановление рынка труда США замедлилось в июле

Рынок труда в США замедлил восстановление в июле на фоне роста числа зараженных коронавирусом. Американские работодатели в июле объявили о сокращении более 260 тысяч рабочих мест, поскольку эпидемия Covid-19 продолжала оказывать негативное влияние на спрос, пишет Reuters.

По данным компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas, количество увольнений в США в июле выросло на 54% по сравнению с июнем.

Такое сокращение рабочих мест стало третьм месячным снижением по величине с начала пандемии коронавируса. Ранее выпущенные на неделе данные указали на значительное сокращение рабочих мест в частном секторе в июле и дальнейшее снижение уровня занятости в промышленном секторе и сфере услуг.

На работу в июле было принято немногим более 246 тысяч человек, что почти совпало с количеством увольнений, отметили в Challenger, Gray & Christmas.

"Спад еще далек от завершения, особенно с учетом роста числа случаев (заражения) Covid по всей стране, - сказал Эндрю Челленджер, старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas.- Потребители покупают меньше товаров и услуг, предприятия закрываются, а число банкротств растет".

В результате июльских сокращений рабочих мест общее их количество в США в этом году составило 1,848 миллиона, что на 212% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Сокращения с начала года до настоящего времени всего на 109 тысяч меньше, чем потеря рекордных 1,957 миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах, о чем было объявлено в 2001 году.

Слабые данные по рынку труда повышают риск более резкого замедления роста занятости в июле. Министерство труда США опубликует ежемесячный отчет о занятости 7 августа.

Как показали результаты опроса Reuters, число рабочих мест вне сельского хозяйства, вероятно, увеличилось на 1,6 миллиона в июле, снизившись по сравнению с рекордными 4,8 миллионами рабочих мест, которые были созданы в июне.

По данным Challenger, Gray & Christmas, Covid-19 стал причиной сокращения более 63 тысяч рабочих мест в июле. В этом году на респираторное заболевание возложили ответственность за 1,075 миллиона увольнений. Рост уровня сокращений рабочих мест в июле был связано с рыночными условиями, падением спроса и банкротствами.

Несколько крупных розничных сетей, включая J.C. Penney и Lord & Taylor, подали документы для признания банкротства. Сокращение рабочих мест по-прежнему касается в основном работников баров, ресторанов, отелей и парков развлечений. В автомобильном секторе было сокращено более 83 тысяч рабочих мест. В июле было объявлено о приеме на работу более 246 тысяч человек, что почти совпало с числом увольнений.