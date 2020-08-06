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В России выявлено 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва, 06.08.2020
  • В России выявлено 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

В России за последние 24 часа выявлено 5267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах, говорится в сообщении оперштаба. В общей сложности в стране выявлено 871 894 случай COVID-19. Скончались за сутки 116 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло за все время эпидемии 14 606. Выздоровели 676 357, из них за последние сутки выписаны из больниц 7331 пациент.

На первом месте антирейтинга продолжают оставаться США, число зараженных в стране превысило 4,82 миллиона. Второе место удерживает Бразилия, где заразилось уже более 2,85 миллиона человек. На третьем месте стремительно растущая Индия, в которой более 1,9 миллиона инфицированных. Россия на четвертой позиции. Замыкает пятерку ЮАР с показателем 529,8 тысячи инфицированных. В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Коронавирус. Ситуация в регионах

На первом месте по количеству зараженных за сутки среди регионов РФ продолжает оставаться Москва - 684 новых случая COVID-19, 13 летальных исходов, выписано из российских больниц 1 254 человека.

На втором месте Свердловская область – 183 новых случая. На третьем месте Ханты-Мансийский АО (+160). В пятерке Московская область и Санкт-Петербург – по 159 новых диагнозов, в  Ростовской области 130 заболевших. В десятке Красноярский край (+129), Иркутская область (+128), Краснодарский край (+125). В Мурманской области прирост за сутки составил 122 новых больных, в Хабаровском крае 119. В Ставропольском крае (+116), в Ульяновской области (+109), в Омской области (+106). В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

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