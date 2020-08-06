Учиться в британском вузе, не покидая Россию

Впрочем, альтернатива международному образование в России все же есть: университет креативных индустрий Universal University дает возможность получить британский диплом, обучаясь в Москве

За последние десятилетия перед российскими абитуриентами открылись не только географические, но и новые карьерные горизонты. Креативные профессии в индустриях дизайна, искусства, моды, архитектуры, музыки стали более востребованы. Даже во время пандемии, когда многие компании перешли в онлайн, отдельные креативные индустрии ощутили недостаток профессиональных кадров, например веб-дизайнеров и разработчиков игр. Вопросами безопасности, социальной дистанции и устойчивого дизайна озадачились урбанисты и дизайнеры одежды.

По последним данным, вклад креативных индустрий в ВВП России оценивается всего в 0,5%. По прогнозу Аналитического центра при правительстве РФ, к 2025 году эта цифра должна увеличиться до 8,5%. Для сравнения: в Германии вклад креативных индустрий в ВВП составляет 3%, в Китае — 4,3%, в США — 4,5%, в Великобритании — 5,8%, а в Австралии — 6,4%. Показателен пример Белоруссии, где за счет роста IT-сферы и разработки игр доля креативных индустрий в ВВП страны уже достигла 7%.

Выбор специальности в пользу креативных индустрий связан не только с их ростом, но и с востребованностью творческих специалистов во всем мире. Дизайнер, архитектор, 3D-художник с хорошим портфолио может работать сразу на глобальном рынке — как в своей стране, так и за рубежом. В обоих случаях ценится международный диплом, и британское образование в этой сфере остается одним из самых прогрессивных в мире.

Другой подход

Британская арт-школа известна тем, что сочетает академические традиции с экспериментальностью. Посмотрите на известных выпускников британских творческих вузов, которые уже изменили мир: художник Дэмьен Херст (выпускник Goldsmiths), fashion-дизайнер Александр Маккуин (Central Saint Martins College of Art & Design), Заха Хадид (Architectural Association в Лондоне), экс-директор по дизайну в Apple Джонатан Айв (Northumbria University в Ньюкасле). Несмотря на то что в основе британского образования лежит прочная академическая база, все обучение строится на взаимодействии студентов при работе над реальным проектом.

Именно этот принцип взяли на вооружение основатели Британской высшей школы дизайна, так называемой Британки, которая открылась в Москве в 2003 году — в тот самый период, когда компании стали ощущать нехватку дизайнеров. Школа заключила партнерство с британским Университетом Хартфордшира, благодаря чему студенты обучаются на английском языке с британскими преподавателями. Выпускники получают степень бакалавра искусств, дизайна, бизнеса и маркетинга, аккредитованную Университетом Хартфордшира.

В 2008 году к Британской высшей школе дизайна в составе консорциума независимых учебных заведений, куда также входили Scream School и Московская школа кино, присоединилась Московская архитектурная школа МАРШ. Выпускники МАРШ получают степень бакалавра или магистра в области архитектуры и урбанистики, аккредитованную Лондонским университетом Метрополитен. Отличие МАРШ от других архитектурных школ состоит в том, что учебный план строится вокруг проблем, а не учебных дисциплин. Студенты обучаются в студиях, которые специализируются на переосмыслении фундаментальных тем архитектуры (красота, гравитация, материалы и прочее). Вместо зачетов и экзаменов по 40 предметам — четыре крупных проблемных модуля.

В 2018 году консорциум независимых творческих школ во главе с Британкой перерос в университет креативных индустрий Universal University, куда также вошли Moscow Music School (Московская школа музыки) и Школа продвинутых коммуникаций MACS (ныне — Школа новой экономики MACS). В этом году Moscow Music School стала третьей школой в структуре Universal University с программами британского бакалавриата. Это первое учебное заведение в России, где можно получить британский диплом в области современной музыки. Студенты обучаются написанию песен, музыкальному продакшену или звукозаписи на английском языке и в итоге получают степень бакалавра Университета Хартфордшира.

В отличие от более традиционных музыкальных учебных заведений Moscow Music School делает акцент на написание музыки, а не на исполнительское искусство, давая студентам возможность раскрыть свой потенциал через коллаборации, проекты по реальным брифам и нетворкинг с профессионалами из индустрии.

Этими принципами руководствуются все школы, которые входят в Universal University. На сегодняшний день это девять творческих школ на территории центра дизайна Artplay, которые предлагают обучение более чем по 200 образовательным программам. Ежегодно в университете обучается свыше 6000 студентов. За 17 лет работы университета Universal University выпустил более 10 тысяч человек из 39 стран мира.

Как поступить

Поступить на британский бакалавриат в Universal University можно так же, как и в любой вуз Великобритании: без результатов ЕГЭ. Однако, чтобы выдержать конкурс, абитуриенту нужно пройти собеседование, иметь портфолио, а для Британской высшей школы дизайна — подтвердить уровень английского сертификатом IELTS. В этом году из-за пандемии не все абитуриенты имеют возможность сдать IELTS, поэтому Британская высшая школа дизайна засчитывает результаты внутреннего теста и других эквивалентных экзаменов. Обучение на британском бакалавриате в Британке и Moscow Music School длится четыре года: общий подготовительный курс Foundation и три года обучения по выбранной специальности. В Архитектурной школе МАРШ обучение на британском бакалавриате проходит на русском языке и длится три года, то есть без Foundation, на магистратуре — один год.

Все преподаватели университета — практики из индустрии, которые участвуют в разработке образовательных программ и нередко берут выпускников на работу прямо на защите дипломного проекта. В числе партнеров университета — более 500 компаний, от Mercedes-Benz и Adidas до Cartier и Disney. Например, студенты Британской школы дизайна ежегодно работают над созданием одежды из переработанных материалов в совместном проекте школы и компании H&M — Change Maker. Три года назад в рамках совместного проекта с брендом Bezgraniz Couture студенты Британки разработали коллекцию одежды для людей с ограниченными возможностями и особенностями развития. Ответственный дизайн, инклюзивность и устойчивое развитие — глобальные тренды, которые двигают индустрию дизайна, поэтому они всегда стоят в центре образовательных программ Британки.