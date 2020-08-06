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В России запатентован первый препарат от коронавируса

Москва, 06.08.2020

Препарат российского производства «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, запатентован федеральным медико-биологическим агентством.

«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», - сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что медикамент, исходным названием которого является «даларгин», активно влияет на заживление и регенерацию тканей.

Помимо этого данное вещество способно не только организовать иммунный ответ, но и предотвратить или смягчить последствия «цитокинового шторма» - процесса, который вызывает массовый выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией.

Ранее президент России Владимир Путин назвал препараты российского против коронавируса лучшими в мире, а также дал поручение правительству наладить бесперебойные поставки данных лекарств на российский рынок.

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