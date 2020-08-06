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В США объявили награду в 10 млн долл. за данные о вмешивающихся в выборы

Москва, 06.08.2020

Власти США пообещали выплатить вознаграждение в размере до 10 млн долл. за информацию о лицах, пытающихся вмешаться в американские выборы. Об этом заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

По его словам, программа американского внешнеполитического ведомства Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») предлагает вознаграждение до 10 млн долл. за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы.

Уже сегодня россияне в соцсетях стали сообщать, что им на мобильные телефоны начали приходить СМС с предложением денежной награды от американских властей. В частности, такие сообщения получают жители Екатеринбурга, Саратова и некоторых других городов. При этом отмечается, что СМС написаны на русском и английском языках.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уже прокомментировала обещание Помпео. На своей странице в Facebook она написала, что если Вашингтон, и правда, начнёт платить каждому по 10 млн долл. за подобную информацию, то сайт Госдепа «ляжет от доносов на соседей».

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