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«Яндекс» запустил в США тестирование беспилотных автомобилей

Москва, 06.08.2020

«Яндекс» запустил в американском городе Энн-Арбор (штат Мичиган) регулярное тестирование беспилотных автомобилей.

Как отмечается в официальном сообщении интернет-компании, выдержки из которого публикует РИА Новости, в этом штате беспилотникам разрешается выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём.

Таким образом, тестирование, которое проводит «Яндекс», позволит расширить опыт компании, ранее уже полученный в Иннополисе (городе-спутнике Казани), где уже 2 года работает первый в Старом Свете сервис роботакси без водителя.

Кроме того, отмечается, что Энн-Арбор – вторая тестовая зона после Тель-Авива для беспилотных авто «Яндекса» за пределами России. Также сообщается, что беспилотники тестируются в этом американском городе в разных местах. Делается это для того, чтобы система автономного управления хорошо работала в самых разных дорожных, погодных и климатических условиях.

В частности, американские правила дорожного движения (ПДД) отличаются от ППД в Европе. Например, в США на дорогах стоят светофоры с пятью световыми сигналами, а на нерегулируемых перекрестках иногда приоритет отдаётся автомобилю, подъехавшему первым.

Поэтому каждая тестовая зона, в которой «Яндекс» проводит свои испытания, не похожа на другие.

«Только так мы сможем получить универсальную технологию, применимую в любой точке мира», – говорится в сообщении интернет-компании.

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