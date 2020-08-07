Акции дня: Телеграф закрыл реестр

Российский рынок завершил неделю умеренным снижением. Особенно сильно снизились привилегированные акции «Центрального телеграфа», они потеряли за сессию более 36%. Снижение связано с закрытием реестра акционеров компании на получение рекордно высоких выплат в этом году, в 11,83 рубля на бумагу, при цене обыкновенных акций по итогам сессии в пятницу ниже 18 руб. Обыкновенные акции упали на 33% до 19,4 руб.

Рекордные дивиденды – это приятно, но вероятно это единоразовая выплата. Связана она с огромной прибылью полученной компанией после продажи офиса «Центрального телеграфа» на Тверской улице в Москве. Больше подобных по цене активов у компании нет.

Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии в пятницу просел на 0,4% до 2974,92 пункта, индекс РТС - на 0,97% до 1276,98 пункта. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:50 мск составила 44,54 доллара за баррель (-1,22%). Российская валюта тем не менее сдавала позиции – 73,8 рубля за доллар.