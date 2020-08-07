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Диетолог поделилась правилами потребления яблок

Москва, 07.08.2020
  • Диетолог поделилась правилами потребления яблок

Из открытых источников

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о том, как и в каких количествах стоит потреблять яблоки. В первую очередь, стоит отдавать предпочтение местным сортам.

«Яблоки рекомендуют употреблять в любое время, кроме вечернего», - рассказала медик. Она напомнила, что в плодах содержится достаточное количество сахара, который за ночь не перерабатывается.

Яблоки идеально подходят для второго завтрака или в качестве перекуса на полдник, добавила Дианова. Помимо этого, фрукт может быть использован дополнением к основному приему пищи при условии, что в еде не было клетчатки, например овощей и листовой зелени.

На второй завтрак яблоки лучше употреблять с небольшими порциями творога, сыра или орехов, поскольку если перекусывать только яблоками чувство голода приходит намного быстрее, дополнила диетолог. Она советует съедать две порции яблок по 150 граммов в день, что позволит получить организму все необходимые витамины и минералы.

Для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ, медик посоветовала есть фрукт в запеченном виде, которое является суперсредством, абсорбентом и кладезем пектина, если противопоказаний нет, яблоки можно употреблять в любом виде.

Дианова рекомендует запастись яблоками впрок и приобрести, по возможности, дегидратор и самостоятельно заниматься заготовками. Она уточнила, что в тепловой обработке яблоки не теряют своих полезных свойств.

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