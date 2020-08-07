Вход/Регистрация Подписка

EBITDA Мосгорломбарда по МСФО выросла на 64,76%

Москва, 07.08.2020
  • EBITDA Мосгорломбарда по МСФО выросла на 64,76%

предоставлено пресс-службой

Московский городской комбинат ломбардов провел аудит консолидированной финансовой отчетности за 2018-2019 годы по МСФО. Проверку осуществила независимая аудиторская компания «БДО Юникон», входящая в топ-5 крупнейших аудиторских групп и сетей RAEX по итогам прошлого года.

EBITDA Мосгорломбарда выросла на 64,76%: если в 2018 году составляла 68 млн рублей, то по итогам 2019 финансового - 112 млн рублей. При этом рентабельность кредитного портфеля по EBITDA в 2019 году составила 58%, тогда как годом ранее - 32%.

Высокий результат по росту эффективности Мосгорломбард смог получить благодаря слаженной работе Команды в процессе реструктуризации бизнеса. «Когда в 2018 году Компания перешла под управление нашей Команды, мы ставили цель оптимизировать процессы, и только потом приступить к реализации стратегии роста. В этом году мы уже открыли 11 новых подразделений, и до конца года планируем открыть еще 23 объекта, а через два года в Москве и Московской области будет работать 200 Мосгорломбардов. Развивать сеть мы планируем за счет выхода на публичный рынок долевого и долгового капитала. Полученные результаты по МСФО подтверждают правильность выбранного нами пути», - подчеркнул генеральный директор АО МГКЛ «Мосгорломбард» Алексей Лазутин.

В 2020 компания выпустила коммерческие облигации на 200 млн. рублей, которые в настоящий момент торгуются на внебиржевом рынке. Полученные средства были направлены на снижение средневзвешенной стоимости капитала, увеличение длины пассивов, а также на открытие новых объектов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  3. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама