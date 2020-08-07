EBITDA Мосгорломбарда по МСФО выросла на 64,76%

Московский городской комбинат ломбардов провел аудит консолидированной финансовой отчетности за 2018-2019 годы по МСФО. Проверку осуществила независимая аудиторская компания «БДО Юникон», входящая в топ-5 крупнейших аудиторских групп и сетей RAEX по итогам прошлого года.

EBITDA Мосгорломбарда выросла на 64,76%: если в 2018 году составляла 68 млн рублей, то по итогам 2019 финансового - 112 млн рублей. При этом рентабельность кредитного портфеля по EBITDA в 2019 году составила 58%, тогда как годом ранее - 32%.

Высокий результат по росту эффективности Мосгорломбард смог получить благодаря слаженной работе Команды в процессе реструктуризации бизнеса. «Когда в 2018 году Компания перешла под управление нашей Команды, мы ставили цель оптимизировать процессы, и только потом приступить к реализации стратегии роста. В этом году мы уже открыли 11 новых подразделений, и до конца года планируем открыть еще 23 объекта, а через два года в Москве и Московской области будет работать 200 Мосгорломбардов. Развивать сеть мы планируем за счет выхода на публичный рынок долевого и долгового капитала. Полученные результаты по МСФО подтверждают правильность выбранного нами пути», - подчеркнул генеральный директор АО МГКЛ «Мосгорломбард» Алексей Лазутин.

В 2020 компания выпустила коммерческие облигации на 200 млн. рублей, которые в настоящий момент торгуются на внебиржевом рынке. Полученные средства были направлены на снижение средневзвешенной стоимости капитала, увеличение длины пассивов, а также на открытие новых объектов.