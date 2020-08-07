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Большинство немцев поддержали вывод американских войск из Германии

Москва, 07.08.2020
Алексей Петров

Большинство граждан Германии по результатам нового опроса поддержали снижение количества войск США на территории страны, при этом большая часть заявила, что хочет, чтобы все 20 атомных боеголовок, размещенных в ФРГ, были увезены из страны.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах вывести из Германии почти 12 тысяч своих военнослужащих "в течение нескольких недель".

Как отметил министр обороны США Марк Эспер, такой шаг подчеркивает стратегические цели США, а также "укрепит НАТО и повысит оперативную эффективность (альянса)". Такое решение было принято на фоне многомесячной напряженности между Вашингтоном и Берлином, вызвав гневную реакцию союзников главы правительства Германии Ангелы Меркель.

Питер Бейер, координатор трансатлантического сотрудничества Германии, сказал, что это "совершенно неприемлемо".

Высокопоставленный представитель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Иоганн Вадефул, сказал: "Мы ожидаем, что наш главный союзник будет действовать как образец, с ориентацией и балансом, а не с максимальным давлением. Не стоит так относится к партнерам".

Говоря об этой мере на пресс-конференции на прошлой неделе, президент Дональд Трамп еще раз выразил свое недовольство по поводу того, что Германия не планирует достичь целевого показателя расходов стран НАТО в размере 2% от валового внутреннего продукта на национальную оборону к 2024 году.

Но в то время как Трамп стремился представить вывод американских войск как наказание для Германии, и хотя Берлин уже выступил против этого шага, немцы в новом опросе в значительной степени поддержали данную меру, включая тех, кто хотел бы видеть дальнейшее сокращение военного присутствия США в стране.

Согласно опросу YouGov, который был проведен с 31 июля по 3 августа, 47% респондентов высказались за сокращение численности американских войск в Германии. Четверть всех респондентов заявила, что все американские войска войска должны покинуть территорию ФРГ. 32% поддержали то, чтобы численность американских войск в Германии оставалась прежней, только 4% высказались за увеличение присутствия американских военных в Германии. 21% не смогли ответить на вопрос.

Вывоз американского ядерного оружия из Германии вызвал еще большую общественную поддержку.

США хранят 20 атомных бомб на авиабазе Бюхель в штате Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Это связано с политикой ООН "совместного использования ядерного оружия", которая предписывает европейским странам, не обладающим собственным ядерным оружием, размещать оружие, принадлежащее другим странам, в качестве меры сдерживания.

66% процентов граждан ФРГ из 2076, участвовавших в опросе YouGov, заявили, что хотят,

чтобы все 20 бомб были вывезены из Германии. Только 19% заявили, что хотят, чтобы они остались на территории страны.

Более половины респондентов (58%) заявили, что они не согласны с мнением Трампа о том, что Германия вкладывает слишком мало средств в оборону, около 25% согласились с американским президентом.

Согласно плану США, около половины выводимых из Германии войск будет передислоцировано в другие страны Европы.

Кроме того, Белый дом на этой неделе заявил, что в Польшу будет отправлено дополнительно 1 тысяча военнослужащих. Остальные будут переброшены в Италию и страны Черноморского и Балтийского регионов. Остальные временно вернутся в США.

Государственный секретарь США Майк Помпео на следующей неделе собирается совершить поездку по столицам Центральной и Восточной Европы, чтобы обсудить передислокацию американских войск по всему континенту. Ожидается, что он посетит Чехию, Словению и Польшу.

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