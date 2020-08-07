Китай выступил против посещения Тайваня политиками США

Власти Китая пригрозили принять ответные меры в связи с приездом на Тайвань министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Остров, который китайская сторона считает своей территрией, готовится к официальному визиту чиновников из США, передает Reuters.

Визит, который должен начаться 9 августа, только усилит напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном по ряду вопросов - от торговли и соблюдения прав человека до пандемии коронавируса. Китай называет Тайвань самой чувствительной и важной темой в двусторонних отношениях с США.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на ежедневном брифинге в Пекине, что любая попытка опровергнуть или оспорить принцип "единого Китая", согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью Китая, закончится неудачей.

"Китай примет решительные контрмеры в ответ на поведение США", - сказал Ван, подразумевая визит американского министра.

Хотя он не сообщил подробностей, Китай в прошлом месяце заявил, что наложит санкции на компанию военно-промышленного комлекса (ВПК) Lockheed Martin за участие в продаже США оружия властям Тайваня.

Тайвань в свою очередь попытался раскритивковать официальное заявление Китая, отметив, что Пекин не имеет права давать комментарии по этому поводу.

Вашингтон разорвал официальные отношения с Тайванем в 1979 году, посчитав, что будет удобнее организовать отношения с официальным Пекином. Администрация Трампа сделала усиление своей поддержки острова (Тайваня) своим приоритетом и увеличила продажи оружия в отношении этого региона.

Азар, который должен встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнью, прибывает в региона, чтобы укрепить сотрудничество в области экономики и здравоохранения и поддержать международную роль Тайваня в борьбе с пандемией.

Тайвань заблокирован для большинства международных агентств, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), из-за возражений Китая, который рассматривает остров как китайскую провинцию, не имеющую права на какие-либо права на национальное самоопределение из-за неделимости государства.

Заместитель генерального директора Тайваньских центров по контролю за заболеваниями Чуанг Джен-сянг сказал, что Азар и членоа американской делегации проверят на коронавирус перед отъездом на Тайвань и при прибытии в аэропорт страны. Они будут допущены для посещения Тайваня только при отрицательном результате теста. Кроме того, по его словам, они должны будут постоянно носить маски.

"Существуют правила относительно того, куда они могут пойти", - добавил он, подчеркнув, что ночные рынки Тайваня не входят в список для частных посещений.

Членам американской делегации также придется сохранять социальное дистанцирование при встречах с правительственными чиновниками, они будут использовать специальные лифты, "чтобы избежать любых рисков".

Тайвань заслужил похвалу за свои шаги по борьбе с коронавирусом, включая строгий пограничный карантинный контроль и повсеместное ношение масок, причем такие меры получили широкую общественную поддержку.