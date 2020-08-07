Турецкая лира упала до исторических минимумов

Коронавирус обрушил турецкую лиру, которая в этом году подешевела по отношению к американскому доллару почти на 20%. В четверг курс турецкой валюты обновил исторический минимум по отношению к доллару, достигнув уровня 7,2775. Турецкая экономика и финансы вновь оказались в очень сложном положении. Анкаре необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы избежать сильнейшего кризиса.

Если говорить об экономическом девизе 17 лет руководства Турцией Реджепа Тайипа Эрдогана, то это дешевые кредиты и быстрый рост экономики. Президент Турции не уставал повторять, что высокая ключевая ставка способствует росту инфляции и настаивал на ее снижении. Глава Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) взглядов шефа не разделял и поплатился своим местом.

После назначения на пост главы турецкого центробанка для вывода Турции из рецессии и борьбы с финансовым кризисом Мурат Уйсал целый год непрерывно снижал ключевую ставку и довел ее с 24 до 8,25%. Однако полгода назад пришел коронавирус и перечеркнул все его незначительные успехи. Несмотря на всю очевидность отношений между президентской администрацией и главным банком страны, Уйсал, повышая ставку, весь год твердил о своей независимости и о том, что в его политику никто не вмешивается.

Уйсал указания Реджепа Тайипа Эрдогана все время нахождения на посту главы центробанка выполнял неукоснительно, но сейчас, когда турецкая лира подешевела по отношению к доллару США почти на 20%, самое время ключевую ставку поднять. Однако очевидно, что Мурат Уйсал пойдет на это в самом крайнем случае, который, похоже, еще не наступил.

TCMB действует испытанным способом — при помощи валютных интервенций. Однако все прекрасно понимают, что резервы главного турецкого банка не безграничны и что деньги скорее всего рано, чем поздно закончатся. Поэтому все больше экономистов считает, что ключевую ставку все же придется поднимать. Причем поднимать существенно. По наиболее радикальному сценарию дальнейшего развития событий поднимать к концу года на 2,5% до 10,75%. В противном случае держать под контролем инфляцию, которая уже вплотную приблизилась к 12% в годовом исчислении и ускорила падение лиры, и стремительный рост дефицита текущего счета платежных операций не удастся.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters перед нынешним обвалом лиры, считали, что после того, как ситуация немного успокоится, Мурат Уйсал продолжит снижать ключевую ставку. Однако две недели высокой волатильности на финансовых рынках Турции заставили многих специалистов пересмотреть свои прогнозы. Например, аналитики Goldman Sachs ожидают роста ставки к концу года на 1,75%.

Между тем, у Анкары остается все меньше возможностей при выборе монетарной политики. Валютные резервы TCMB за семь месяцев 2020 года сократились на 37% с 81 до 51 миллиарда долларов. Расчеты и анализ данных говорят, что в нынешней ситуации частично, конечно, виновата продажа долларов банками. В этом году центробанк и другие государственные банки продали для стабилизации лиры почти 110 млрд долларов. Причем, в последние недели продажи валюты увеличились.

Анкара обратилась за помощью к Федеральной резервной системе США и центробанкам других стран, но по состоянию на сегодняшний день соглашение о помощи удалось заключить лишь с верным союзником Катаром. Между тем, отсутствие внешней помощи как раз и может стать тем «крайним случаем», который может заставить Мурата Уйсала поднять ключевую ставку.