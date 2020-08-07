Большая ошибка Лукашенко

Отношения между Москвой и Минском находятся, пожалуй, на самом низком уровне за все последнее время. Причиной тому стала история с арестом белорусскими властями российских граждан – а точнее то, как Александр Лукашенко обставил этот арест и какими смыслами его наполнил. Сейчас же у Лукашенко появилась уникальная возможность хоть как-то исправить ситуацию.

Понаехали

Само задержание произошло еще 29 июля – тогда белорусские силовики задержали в санатории "Белорусочка" три десятка россиян, которых в Минске назвали «сотрудниками ЧВК Вагнера». Их обвинили в том, что они вместе с белорусской оппозицией планировали устроить беспорядки в Минске до или после намеченных на 9 августа президентских выборов.

На сегодняшний день до конца непонятно, что россияне делали на территории Белоруссии. По одной из версий они следовали транзитом в Африку или Латинскую Америку по заданию российских властей. По другой – произошедшее было умело сконструированной СБУ провокацией, в рамках которых россиян отправили через Белоруссию по фиктивным контрактам, а затем специально «подсветили» белорусским силовикам. В рамках обеих версий белорусские КГБшники (в профессионализме которых сомнений нет) должны были разобраться в происходящем уже после первых допросов, связаться с российскими коллегами и передать им задержанных.

Вместо этого Минск вот уже больше недели держит российских граждан в заложниках и транслирует самую фантастическую версию произошедшего. Что российские власти или околовластные структуры якобы решили заслать в полностью подконтрольное местным силовикам государство организованную и не скрывающую свою принадлежность к военным группу боевиков с российскими паспортами для участия в беспорядках, организованных в интересах прозападной оппозиции. И не только транслирует, но и использует заложников для своих целей. Сначала для мобилизации электората (проводит показательное совещание с силовиками, где на камеру рассказывает о коварных планах по дестабилизации ситуации в Белоруссии), а потом для давления на Российскую Федерацию.

Выдам-не выдам

В первые же дни после захвата отдельные белорусские товарищи стали озвучивать мысль о том, что воевавших на Донбассе бойцов (а таких в задержанной группе большинство) могут выдать Киеву. В России эту перспективу посчитали практически нереальной – однако сам белорусский президент сделал все возможное для того, чтобы она обросла «мясом». Сначала ведет соответствующие телефонные переговоры с украинским президентом Зеленским (для которого эта выдача была бы колоссальным политическим подарком), а потом предлагает Москве и Киеву публично отправить в Минск эмиссаров – генпрокуроров – для проведения торгов. Намекая Кремлю, что если российский генпрокурор не приедет, то решать будут без него.

Сложно сказать, зачем Александр Лукашенко пошел на такую провокацию. По одной из версий он обиделся на то, что Владимир Путин (разгневанный арестом российских бойцов и попыткой использовать их как доказательство агрессивных намерений Москвы) отказался разговаривать с Батькой. По другой версии его агрессивное поведение объясняется психологическим стрессом – серия серьезных ошибок государственных политтехнологов привела к тому, что эти выборы оказались для Лукашенко самыми сложными за все время его правления, и даже если он официально получит на них большинство, то все равно проиграет. Третья версия простая – разбалованный крайне мягкими ответами Москвы на предыдущие провокации и оскорбления (во время многочисленных споров по экономическим вопросам), Александр Лукашенко посчитал, что порог терпимости России настолько высокий, что она «поймет и простит» использование Батькой заложников во внутриполитических целях.

Спасительный круг

Какая бы версия не была верной, итог произошедшего очевиден – Лукашенко совершил серьезнейшую ошибку. Проблема даже не в задержании россиян – а в попытке использовать их для обвинений России во вмешательстве и угрозе выдать Украине. Первая серьезно разозлила российские элиты, а вторая была воспринята населением как предательство. И если элиты раньше действительно прощали Лукашенко многие скандалы, а российское население где-то даже поддерживало Батьку (ему удалось выстроить имидж хозяйственника, который противостоит российским олигархам), то теперь этого не будет. Элиты (судя по посылаемым сигналам) осознали, что серьезно разбаловали белорусского руководителя, а население видит в нем предателя. Значительная часть экспертно-журналистского сообщества, которое раньше относилось к Лукашенко позитивно или нейтрально (например, объясняла, почему Батька со своей стороны прав, когда не признал Южную Осетию, Абхазию и даже воссоединение Крыма с Россией), сейчас относятся к нему явно негативно. Проецируя этот негатив через свои статьи и публичные заявления.

По всей видимости, в Минске поняли, что перегнули палку. Лукашенко отступает назад и говорит, что о никакой выдаче Украине пока речь не идет. «Никто никого не выдает, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», - пояснил белорусский президент. А за то время, пока Украина будет искать или фальсифицировать доказательства (ведь нахождение людей на сайте «Миротворец» является достаточной уликой лишь для Киева – в других странах все-таки правит закон, а не желания местных националистов), Белоруссия уже успеет вернуть заложников Москве. Эксперты уверены в том, что этот возврат произойдет после окончания белорусских выборов.

Однако для исправления ошибки Минска этого недостаточно. В теории Лукашенко должен ухватиться за версию с провокацией СБУ как за спасительный круг, после чего извиниться перед Россией за выдвинутые им обвинения и отпустить россиян. Однако на пути этого исправления есть три больших «но». Во-первых, извинения станут признанием ошибочности и ранее сделанных заявлений о том, что Россия вмешивается в белорусские выборы. Во-вторых, ему придется как-то отвечать Украине на провокацию – а значит портить отношения с Киевом и вставать на сторону Москвы в российско-украинском конфликте. И, в-третьих, извинения станут серьезнейшим ударом по гордости и самолюбию Батьки. Поэтому, возможно, он не воспользуется кругом и позволит российско-белорусским отношениям тонуть.