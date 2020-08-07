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Медики и чиновники опробовали на себе вакцину от коронавируса

Москва, 07.08.2020

Несколько московских медработников и сотрудников столичной мэрии добровольно привились от коронавируса новой вакциной, рассказал «Интерфаксу» источник, близкий к городской администрации. Сообщается, что вакцинация прошла в рамках клинических испытаний препарата.

Ранее появилась информация о том, что некоторые медики и московские чиновники получили предложение привиться от коронавируса вакциной. Препарат к данному моменту пока не зарегистрирован, сообщает агентство Bloomberg.

Вакцину опробовали на себе врачи, большинство которых являются главврачами больниц, а также сотрудников мэрии, подтвердил источник, сообщив, что речь идет о вакцине, которую разрабатывает НИЦ им. Гамалеи.

Собеседник агентства сообщил, что регистрация препарата ожидается на следующей неделе. Первыми будут прививать  людей из групп риска - врачей, учителей, работников транспортных предприятий.

В России за сутки  выявлено 5 241 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, передает оперштаб. В общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии 877 135 зараженных коронавирусом, Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по числу случаев инфицирования.

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