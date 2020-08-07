Минтранс предложил повысить максимальную скорость на российских дорогах

Евгений Дитрих – глава Минтранс РФ – рассказал журналистам, что ведомством прорабатывается возможность повышения скоростного лимита не только на платных автотрассах странны, но и на бесплатных дорогах. При этом он пояснил, что речь идёт о трассах первой технической категории и, возможно, второй, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул министр, в целом ряде регионов России есть прекрасные дороги, на которых предельная скорость может быть увеличена.

«Но надо понимать, что мы говорим о дорогах высших технических категорий – первой и, возможно, второй, – отметил Дитрих. – Эти дороги по показателям ширины полосы, по радиусу поворота, по техпараметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться»

Глава Минтранса также добавил, что при проектировании таких трасс используются нормы, допускающие движение автотранспорта с высокими скоростями.

«Вот для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости», – резюмировал чиновник, не став при этом называть сроки принятия окончательного решения по данному вопросу.