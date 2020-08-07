Цены на нефть опустились ниже отметки в $45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 7 августа начали терять отыгранные ранее позиции, пишет «Финмаркет».

По состоянию на 8:34 по московскому времени фьючерсы на октябрь на североморскую нефтяную смесь Brent потеряли в цене $0,14 по отношению к предыдущему закрытию, составив $44,95 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт WTI снизились на $0,17 и торгуются по $41,79 за баррель.

Участников рынка настораживает слабый спрос на топливо, который может затянуться еще на неопределенное время из-за влияния на мировую экономику пандемии коронавирусной инфекции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов считает, что небольшое снижение вызвано ожиданием участниками рынка отчета по рынку труда в США за июль. В случае, если на рынке труда возобновится рост рабочих мест на показатель больше 2 млн, то доллар США и нефтяной рынок получат временную поддержку, добавляет эксперт.

Напомним также, что с начала 2020 года по мировому рынку нефти ударило сразу несколько волн падения цен сырье. Ситуация осложнялась общим перепроизводством сырья, резким падением спроса из-за распространения коронавирусной инфекции, также большую роль в подрыве стабильности сыграл развал сделки ОПЕК+.