Вход/Регистрация Подписка

Цены на нефть опустились ниже отметки в $45 за баррель

Москва, 07.08.2020

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 7 августа начали терять отыгранные ранее позиции, пишет «Финмаркет».

По состоянию на 8:34 по московскому времени фьючерсы на октябрь на североморскую нефтяную смесь Brent потеряли в цене $0,14 по отношению к предыдущему закрытию, составив $44,95 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт WTI снизились на $0,17 и торгуются по $41,79 за баррель.

Участников рынка настораживает слабый спрос на топливо, который может затянуться еще на неопределенное время из-за влияния на мировую экономику пандемии коронавирусной инфекции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов считает, что небольшое снижение вызвано ожиданием участниками рынка отчета по рынку труда в США за июль. В случае, если на рынке труда возобновится рост рабочих мест на показатель больше 2 млн, то доллар США и нефтяной рынок получат временную поддержку, добавляет эксперт.

Напомним также, что с начала 2020 года по мировому рынку нефти ударило сразу несколько волн падения цен сырье. Ситуация осложнялась общим перепроизводством сырья, резким падением спроса из-за распространения коронавирусной инфекции, также большую роль в подрыве стабильности сыграл развал сделки ОПЕК+.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  3. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама