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Саудовская Аравия затевает новую нефтяную игру

Москва, 07.08.2020
#Нефть
#Экономика
#Торговые войны
  • Саудовская Аравия затевает новую нефтяную игру

Операторы компании Saudi Aramco

Фото Saudi Aramco

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramcо вернется к политике скидок на европейском рынке, передает Bloomberg. По информации издания легкую саудовскую нефть в ЕС будут поставлять дешевле на 2,52,8 доллара. Это, по сути, является прямым нарушением «перемирия», заключенного Россией и Саудовской Аравией в апреле текущего года из-за резкого падения цен на нефть.

Так, самый востребованный в Северо-Западной Европе сорт Saudi Aramco Arab Light, сходный по характеристикам с российской Urals, будет продаваться на 2,5 доллара дешевле, чем в августе. Скидка к цене Brent составит 1,8 доллара за баррель против премии в 70 центов в предыдущем месяце. Цены на нефть Arab Extra Light снизятся на 2,8 доллара, скидка к Brent составит 1,3 доллара. При этом нефть подешевеет и для азиатских клиентов: стоимость Arab Super Light снизится на 60 центов, Arab Extra Light — на 50 центов, Arab Light — на 30 центов.  Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 30 центов.

Новые скидки нужны, чтобы продать дополнительные объемы нефти, отмечает Finanz. С августа страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 1,2 млн баррелей сутки, при этом саудиты, ОЭА и Кувейт уже добавили на рынок почти 1 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок в июле, отказавшись от добровольных дополнительных квот.

Новая нефть хлынет на рынок как раз в то время, когда Китай и Индия резко сокращают закупки, исчерпав свободные емкости в хранилищах, а повторные вспышки коронавируса сулят введение карантина в ряде стран.

Решение Saudi Aramco возобновить скидки клиентам было ожидаемо на фоне отмены с августа повышенных квот ОПЕК+ по сокращению добычи, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Необходимость в сбыте сырья и борьбе за долю рынка остались, как и прежде. При этом скидки предоставляются в гораздо меньшем объеме, чем в начале ценовой войны с Россией и в целом могут считаться нормальными. Для рынка нефти это принципиально картину не ухудшит: навес предложения в любом случае сохранится до конца следующего года. Целевые уровни ПСБ по Brent до конца года по нефти — 40—42 долл./барр.

Любопытно, между тем, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что решение Саудовской Аравии было объявлено как раз в тот момент, когда был закрыт гэп нефтяных котировок от 6—8 марта на уровне 45 долларов за баррель Brent, когда Россия демонстративно вышла из соглашения с OPEC о сокращении добычи. Этот шаг СА сейчас является приглашением Москве к новому этапу переговоров, где СА будет занимать еще более жесткую позицию, в расчете продавить своего оппонента на еще более невыгодные условия, например, на радикальное снижение объема добычи и уход с части европейских рынков.

Зная, насколько сильна уверенность в собственных силах российских элит и уровень их сплоченности вокруг президента, можно сказать, что саудиты просто заблуждаются и не представляют полностью, к чему может привести такая торговая война, играют ва-банк, не представляя, насколько далеко ва-банк может пойти российская сторона. Предыдущие переговоры, казалось бы, должны были саудитов этому научить, но нет. Нужно понимать, что былого единства OPEC сейчас тоже нет, как и былого влияния картеля на цены. Китай, кроме того, что заполнил хранилища, еще и движется к тому, чтобы создать консорциум покупателей российской и африканской нефти, то есть влиять на цену со стороны спроса.

В результате цена сорта Brent теперь начнет снижаться и пойдет к уровню 35 долларов за баррель, ожидает Алексей Антонов. По его словам, для России это означает дефицит бюджета и ослабление курса рубля, а также необходимость искать аргументы для удержания европейских покупателей российской нефти. Рубль на фоне такой торговой войны легко дойдет до отметки 80 к доллару, тем более, что США тоже преуспевают в торговой войне с Китаем и ощущают, что им все дозволено, даже заблокировать TikTok и WeChat.

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