Обновлена мировая статистика по COVID- заболевшим на утро 7 августа

По данным Университета Джонса Хопкинса к утру 7 августа число заболевших в мире коронавирусом превысило 19 миллионов человек в 188 странах. По информации проекта, в мире заражены 19 025 580 человек, суточный прирост составил 272,6 тысячи человек. Число безвозвратных потерь достигло 713 845 инфицированных, более 11,4 миллиона человек поправились.

На первом месте по числу заболевших продолжают оставаться США, где число зараженных составляет 4,88 миллиона человек, на втором месте закрепилась Бразилия, в которой за время эпидемии выявлено 2,91 миллиона человек заболевших COVID-19. Индия (более 1,96 миллиона человек) находится на третьем месте. Россия продолжает удерживать четвертую позицию (871,8 тысяч инфицированных). На пятой строчке ЮАР (538,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США - 160 091 человек. Также высокая смертность – более 10%, зафиксирована в странах Европы, которые наиболее пострадали от пандемии.

В России по последним данным выявлено 5 267 заболевших, всего летальных исходов 14 606, выздоровело 676 тысяч пациентов.