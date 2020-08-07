Опрос ФОМ: более половины россиян доверяют Путину

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), российскому лидеру Владимиру Путину выразили доверие 56% респондентов. При этом 32% участников опроса скорее не доверяют президенту РФ. Ещё 11% затруднились с ответом, передаёт РИА Новости.

60% участников опроса ответили, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями, 27% - недовольны работой Путина на посту президента.

Также опрос показал, что 38% респондентов положительно оценили работу Кабмина, 45% – негативно относятся к работе правительства, а 17% респондентов затруднились с ответом. При этом работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценили 45% участников опроса, 20% – отрицательно, 35% – затруднились с ответом.

Согласно данным этого же опроса, партию «Единая Россия» поддерживают 29% россиян. Далее следуют КПРФ (12%), ЛДПР (12%), «Справедливая Россия» (5%). Ещё 15 % проголосовали бы на выборах в Госдуму за другую партию, а 7% – проигнорировали бы выборы.

Социологический опрос был проведён в период с 31 июля по 2 августа среди 4 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.