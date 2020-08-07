Вход/Регистрация Подписка

Отличительные особенности циклевания и шлифования паркета

Москва, 07.08.2020
Паркет является наиболее долговечным типом напольного покрытия. Но и ему периодически совершенно необходима реставрация.
#PressRelease

Чтобы придать поверхности пола прежнюю гладкость, применяют механическую обработку: циклевка паркета или шлифовка.

Особенности шлифовки

Эта операция выполняется при помощи шлифмашин или вручную – наждаком. Все шероховатости тщательно счищаются с поверхности паркета. Существенные дефекты таким способом не устранить, но можно заметно освежить внешний вид древесины, вернуть ей природный блеск и гладкость.

К шлифовке традиционно прибегают, когда желают обновить лаковое покрытие, либо воспользоваться морилкой, чтобы придать дереву более яркий или темный оттенок.

Нюансы циклевки

Когда требуется снять тонкий поверхностный слой древесины, то прибегают к циклевке. Ее также выполняют машинным способом или вручную. Отличие заключается в глубине воздействия на паркет. Для шлифовки выбирают самые мелкозернистые абразивы, а для циклевки используют аппараты следующих типов:

  • ленточные;
  • барабанные;
  • дисковые.

Качественную циклевку проводят в несколько этапов. Сначала берут наждак с самой крупной зернистостью (но не выше 40Р), чтобы устранить вмятины от ножек мебели, царапины и т.д. Потом паркет шлифуют наждаком с более мелкой зернистостью (не более 60-80Р). Перед нанесением свежего лакового покрытия пол можно отшлифовать.

В цикл циклевочных работ включают также заделку крупных дефектов. Для заполнения глубоких царапин пользуются шпаклевками по древесине или мастиками. После их подсыхания поверхность паркета тщательно шлифуют.

Чаще всего циклевку выполняют механизированным способом, но в тех местах, где машиной не добраться или ее использование по разным причинам невозможно, работу выполняют вручную, хотя она считается весьма долгой и трудоемкой.

Преимущества циклевки

Даже без покрытия лаком циклевка паркета, ламината – это эффективная методика реставрации пола. С ее помощью удается:

  • вернуть ровность покрытию;
  • сделать полы гладкими и блестящими;
  • устранить изъяны (вмятины, трещины, царапины);
  • продлить срок службы напольного покрытия.

Сегодня услугу циклевания можно заказать под ключ, и работы будут качественно выполнены бригадой мастеров в максимально сжатые сроки. После их завершения пол можно обработать любым подходящим способом: покрасить, вскрыть лаком, пропитать маслом.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  3. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама