Отличительные особенности циклевания и шлифования паркета

Чтобы придать поверхности пола прежнюю гладкость, применяют механическую обработку: циклевка паркета или шлифовка.

Особенности шлифовки

Эта операция выполняется при помощи шлифмашин или вручную – наждаком. Все шероховатости тщательно счищаются с поверхности паркета. Существенные дефекты таким способом не устранить, но можно заметно освежить внешний вид древесины, вернуть ей природный блеск и гладкость.

К шлифовке традиционно прибегают, когда желают обновить лаковое покрытие, либо воспользоваться морилкой, чтобы придать дереву более яркий или темный оттенок.

Нюансы циклевки

Когда требуется снять тонкий поверхностный слой древесины, то прибегают к циклевке. Ее также выполняют машинным способом или вручную. Отличие заключается в глубине воздействия на паркет. Для шлифовки выбирают самые мелкозернистые абразивы, а для циклевки используют аппараты следующих типов:

ленточные;

барабанные;

дисковые.

Качественную циклевку проводят в несколько этапов. Сначала берут наждак с самой крупной зернистостью (но не выше 40Р), чтобы устранить вмятины от ножек мебели, царапины и т.д. Потом паркет шлифуют наждаком с более мелкой зернистостью (не более 60-80Р). Перед нанесением свежего лакового покрытия пол можно отшлифовать.

В цикл циклевочных работ включают также заделку крупных дефектов. Для заполнения глубоких царапин пользуются шпаклевками по древесине или мастиками. После их подсыхания поверхность паркета тщательно шлифуют.

Чаще всего циклевку выполняют механизированным способом, но в тех местах, где машиной не добраться или ее использование по разным причинам невозможно, работу выполняют вручную, хотя она считается весьма долгой и трудоемкой.

Преимущества циклевки

Даже без покрытия лаком циклевка паркета, ламината – это эффективная методика реставрации пола. С ее помощью удается:

вернуть ровность покрытию;

сделать полы гладкими и блестящими;

устранить изъяны (вмятины, трещины, царапины);

продлить срок службы напольного покрытия.

Сегодня услугу циклевания можно заказать под ключ, и работы будут качественно выполнены бригадой мастеров в максимально сжатые сроки. После их завершения пол можно обработать любым подходящим способом: покрасить, вскрыть лаком, пропитать маслом.