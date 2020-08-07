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Повеет осенью: синоптики рассказали о погоде на неделю

Москва, 07.08.2020
  • Повеет осенью: синоптики рассказали о погоде на неделю

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Миновала первая неделя последнего месяца календарного лета 2020, а погода по-прежнему остаётся очень нестабильной, причём почти во всех регионах страны.

Вот и в ближайшие 7-10 дней климатическая обстановка на Русской равнине в очередной раз поменяется. После летнего зноя, который буквально совсем недавно вернулся на наши широты, уже совсем скоро в России вновь похолодает. В частности, как предупреждают синоптики, осенью повеет почти повсеместно – от Русского Севера до юга.

Погода в Ростовской области. Прогноз погоды на неделю

Так, уже в начале следующей неделе резкий спад жары ожидается в Ростовской области. Хотя ещё сегодня местами в регионе к полудню столбики термометров поднимались до плюс 35. Предстоящей ночью метеорологи спасительной прохлады также пока не обещают – прогнозируется от плюс 22 до плюс 26.

В выходные жара начнёт спадать. Например, завтра, 8 августа в Ростовской области «похолодает» до плюс 30-32, возможно даже усилится северо-восточный ветер, скорость которого в ночные часы может достигать 8-10 метров в секунду.

В воскресенье, 9 августа, в Ростове-на-Дону, а также на юге региона воздух будет прогреваться до плюс 31. А вот на севере Ростовской области станет всего плюс 25, а с наступлением темноты – плюс 16-20.

До середины предстоящей недели погодные градусники в регионе будут показывать ещё вполне летние плюс 27-29. Зато к следующему уикенду в Ростовскую область пусть на время, но всё-таки придёт климатическая осень, когда будет зафиксирован резкий спад жары. Так, в ночь на субботу, 15 августа воздух остынет до плюс 12-14. Днём 15 числа ощущение осени также станет всё более заметным: набегут облака, а столбики термометров выше плюс 21-24 не поднимутся.  Правда, все ближайшие 7-10 дней в области обойдётся без осадков.

Прогноз погоды на неделю на Русском Севере

По-настоящему повеет осенью в регионах Русского Севера. Здесь продолжат формировать погоду североатлантические циклонические массы, которые уже переместились в акваторию Карского моря.

Как поясняют метеорологи, вихрь закрутившийся на волне, будет бесчинствовать все ближайшие дни на северо-западе территории. Так, сильный грозовой ливень ожидается уже сегодня, а также в воскресенье, 9 августа в Карелии. Но если пока, в Петрозаводске плюс 21-23, то уже в ночь на вторник здесь воздух остынет до плюс 10, а днём – до плюс 14. Такая осенняя климатическая обстановка будет держаться на всей территории республики до следующих выходных.

В Мурманской области температурное обрушение произойдёт в ночь на понедельник, 10 августа, когда столбики термометров упадут с плюс 23 до плюс 9. Кроме того, регион накроют обильные и продолжительные ливни, которые на фоне плюс 12-14 днём, и плюс 7-9 ночью в ежесуточном режиме будут идти до воскресенья, 16 августа.

Чувствительно похолодает и в Архангельской области. Здесь в период с 9 по 16 августа средняя дневная температура составит плюс 15, после полуночи ожидается плюс 8. При этом усилится ветер, который на пиковых значениях может достигать 20-24 метров в секунду. Зато осадков в ближайшие дни точно не будет.

Погода на неделю в регионах Центрального федерального округа

Похолодает уже в самое ближайшее время также на территории Центрального федерального округа. Например, в Тверской и Ярославской областях, где сегодня ещё плюс 25-26, в середине следующей недели воздух остынет почти на 15 градусов. Особенно дыхание осени будут ощущаться в ночные часы, когда градусники больше плюс 10-11 не покажут.

Понижение температурного фона станет сопровождаться дождями, ветрами и грозами. По данным метеорологов, климатическая обстановка всю предстоящую неделю будет формироваться под влиянием обширного североатлантического циклона.

Ближе к выходным в регионах ЦФО станет немного спокойнее – столбики термометров поднимутся до плюс 20-21, осадки прекратятся, а атмосферное давление вернётся к своей норме и составит 750 мм. рт. ст.

Погода в Москве на неделю. Точный прогноз синоптиков

В Москве, где пока по-летнему тепло, повеет осенью уже в начале следующей недели. При этом в понедельник, 10 числа при переменной облачности будет ещё плюс 25, что соответствует привычным для начала второй декады августа показателям.

В ночь на вторник, столбики термометров опустятся уже до плюс 16, хотя днём по-прежнему будет относительно тепло – плюс 22-23. А вот в среду, 12 августа холодные циклонические массы сделают свое дело – воздух даже в светлое время суток остынет до плюс 16-18, после полуночи и вовсе будет всего плюс 10-11.

Кроме того, синоптики обещают дожди, грозы, по области ливни и ветер с порывами выше 20 метров в секунду.

Пасмурная, осенняя погода будут держаться в столичном регионе почти до самого конца следующей недели. И лишь в воскресенье, 16 августа столбики термометров поднимутся до плюс 20-21. Однако по-настоящему летняя погода в Москву пока всё-таки не вернётся.

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