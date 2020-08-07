Вход/Регистрация Подписка

Преимущества грузовых авиаперевозок

Москва, 07.08.2020
При наличии необходимости в максимально быстрой и безопасной доставке груза лучше всего воспользоваться авиационным транспортом.
#PressRelease

Чаще всего на нем перевозят дорогостоящие и опасные грузы, скоропортящиеся продукты питания, предметы искусства и т. п. Транспортные компании, которые осуществлют авиадоставку за рубеж и по территории страны, оказывают следующие услуги:

  • транспортировка груза от клиента до перевозчика;
  • доставка груза до аэропорта;
  • подготовка и составление всей требуемой документации;
  • страхование перевозимого груза;
  • упаковывание груза в соответствии с его особенностями;
  • временное хранение груза;
  • выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
  • доставка перевозимого груза получателю в обозначенный договором срок.

Основное преимущество авиационных перевозок заключается в быстроте доставки грузов. Это главное отличие авиационных перевозок от использования в данных целях других видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, морского и речного). Особенно важна скорость доставки груза при международных перевозках, когда он транспортируется на большое расстояние.

Другое преимущество авиационных перевозок состоит в максимальной безопасности доставляемого груза. Зачастую транспортные компании, оказывающие такие услуги, берут на себя решение всех проблем с оформлением необходимых документов.

Кроме того, авиационных перевозки характеризуются систематичностью и периодичностью, что означает неукоснительное соблюдение всех временных интервалов. Благодаря этому получатель груза заранее знает о точном времени его доставки.

Однако у авиационных перевозок имеются и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Главным из них является дороговизна этих услуг. Кроме того, некоторые грузы, имеющие большие габариты, плохо подходят для перевозки на самолетах. По этой причине их приходится доставлять небольшими партиями.

Другой немаловажный недостаток заключается в зависимости от погодных условий. Во время ненастья авиарейс могут задержать или отложить, что влечет за собой задержку воздушного судна и несвоевременную доставку груза по месту назначения. Вдобавок надо учитывать, что для использования авиаперевозок необходимо наличие аэропорта поблизости от местонахождения отправителя и получателя груза. Если это условие не выполняется, то приходится доставлять груз в аэропорт на других видах транспорта, что влечет за собой увеличение сроков перевозки и повышение ее стоимости.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  3. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама