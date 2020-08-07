Преимущества грузовых авиаперевозок

Чаще всего на нем перевозят дорогостоящие и опасные грузы, скоропортящиеся продукты питания, предметы искусства и т. п. Транспортные компании, которые осуществлют авиадоставку за рубеж и по территории страны, оказывают следующие услуги:

транспортировка груза от клиента до перевозчика;

доставка груза до аэропорта;

подготовка и составление всей требуемой документации;

страхование перевозимого груза;

упаковывание груза в соответствии с его особенностями;

временное хранение груза;

выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

доставка перевозимого груза получателю в обозначенный договором срок.

Основное преимущество авиационных перевозок заключается в быстроте доставки грузов. Это главное отличие авиационных перевозок от использования в данных целях других видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, морского и речного). Особенно важна скорость доставки груза при международных перевозках, когда он транспортируется на большое расстояние.

Другое преимущество авиационных перевозок состоит в максимальной безопасности доставляемого груза. Зачастую транспортные компании, оказывающие такие услуги, берут на себя решение всех проблем с оформлением необходимых документов.

Кроме того, авиационных перевозки характеризуются систематичностью и периодичностью, что означает неукоснительное соблюдение всех временных интервалов. Благодаря этому получатель груза заранее знает о точном времени его доставки.

Однако у авиационных перевозок имеются и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Главным из них является дороговизна этих услуг. Кроме того, некоторые грузы, имеющие большие габариты, плохо подходят для перевозки на самолетах. По этой причине их приходится доставлять небольшими партиями.

Другой немаловажный недостаток заключается в зависимости от погодных условий. Во время ненастья авиарейс могут задержать или отложить, что влечет за собой задержку воздушного судна и несвоевременную доставку груза по месту назначения. Вдобавок надо учитывать, что для использования авиаперевозок необходимо наличие аэропорта поблизости от местонахождения отправителя и получателя груза. Если это условие не выполняется, то приходится доставлять груз в аэропорт на других видах транспорта, что влечет за собой увеличение сроков перевозки и повышение ее стоимости.